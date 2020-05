Die deutsche Presse-Agentur dpa baut ihr Bewegtbildservice aus. Foto: imago/photothek

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) übernimmt die Geschäfte der TeleNewsNetwork GmbH & Co. KG. Die Videoagentur wird in die dpa-Gruppe integriert, informierte die Nachrichtenagentur am Montag in einer Aussendung. Angesiedelt ist der Videodienst künftig in der 100%-Tochter RUFA, wo eine neue Unit für Bewegtbild entsteht: TNN. Die Video-Unit der dpa-Gruppe, wird vom bisherigen TNN-Geschäftsführer Hendrick R. Hertel geleitet.

Chef der dpa ist der Österreicher Peter Kropsch, der zuvor an der Spitze der österreichischen Nachrichtenagentur APA stand. Involviert ist auch noch ein weiterer Österreicher: Der frühere ORF-Manager Stefan Ströbitzer begleitet die dpa als Unternehmensberater bei der Entwicklung und Umsetzung der Videostrategie. Ströbitzer: "Gerade nach Corona wird es für viele Medienhäuser entscheidend sein, qualitätsvoll recherchierte Texte, Audios und Videos in der Nachrichtengrundversorgung kostengünstig bereit gestellt zu bekommen, um die eigenen, knappen Mittel auf die journalistische Qualität im Markenkern konzentrieren zu können."

TeleNewsNetwork produziert in Kooperation mit einem Netz aus TV-Videojournalisten und -Produzenten Nachrichtenvideos aus ganz Deutschland, die vor allem die thematischen Bereiche politische und wirtschaftliche Großlagen, Incidents (Kriminalität, Unfälle, Feuer), Gerichtsberichterstattung, Wetter, gesellschaftliche Ereignisse, Prominente sowie "Skurriles und Bemerkenswertes" abdecken, heißt es. Kunden seien alle öffentlich-rechtlichen und privaten TV-Sender Deutschlands. Die Übernahme wird mit 1. Juli 2020 wirksam.

Geschäftszahlen für 2019

Der Aufsichtsrat der dpa behandelte die Übernahme der TNN bei den Sitzungen am 7. und 8. Mai. Der Umsatz der dpa und ihrer Tochterunternehmen liegt bei 142,5 Millionen Euro (2018: 139,8 Millionen Euro). Das Geschäftsjahr konnte mit einem Gewinn von 1,3 Millionen Euro abgeschlossen werden (2018: 1,5 Millionen Euro). (red, 11.5.2020)