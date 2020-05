Hochfahren. Foto: APA/HANS PUNZ

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) ist zuversichtlich, dass die heimische Fußball-Bundesliga nach der Coronavirus-Pandemie "Ende Mai, Anfang Juni" ihren Spielbetrieb wird fortsetzen können. Das Mannschaftstraining werde ja noch "mit dem Hochfahren ab 15. Mai", also am kommenden Freitag, zugelassen, sagte der 58-Jährige am Montag in Wien bei einer Pressekonferenz auf APA-Anfrage.

Laut Kogler schaue es für die Bundesliga "ganz gut aus". Er habe sich zuletzt bei den "intensiven Gesprächen" zwischen dem Gesundheitsministerium, der Bundesliga und dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) "sehr eingesetzt zu vermitteln. Und ich darf berichten, dass heute noch Schlussgespräche stattfinden", betonte der 58-Jährige, der davon ausgeht, "dass wir hier zu einer Lösung in dieser Woche – vielleicht schon bis Mittwoch – kommen". Über den genauen Spielplan müsse dann die Bundesliga selbst entscheiden.

Der Plan

Laut APA-Informationen soll es nach einem zweiwöchigen Mannschaftstraining wieder mit durchgehenden englischen Wochen – also zwei Partien für jeden Club pro Woche – losgehen. Als erstes Match ist das verschobene ÖFB-Cup-Finale zwischen Titelverteidiger Red Bull Salzburg und Zweitligist Austria Lustenau geplant. In der Bundesliga sind nach Abschluss des Grunddurchgangs jeweils noch zehn Runden in der Meister- sowie Qualifikationsgruppe sowie drei Spiele im Europa-League-Play-off ausständig. (APA, 11.5.2020)