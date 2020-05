In den kommenden Tagen soll es zu einer Lösung kommen

Foto: APA/HANS PUNZ

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) ist zuversichtlich, dass die heimische Fußballbundesliga nach der Coronavirus-Pandemie "Ende Mai, Anfang Juni" ihren Spielbetrieb wird fortsetzen können. Kogler geht davon aus, "dass wir hier zu einer Lösung in dieser Woche – vielleicht schon bis Mittwoch – kommen", sagte er am Montag in Wien bei einer Pressekonferenz auf APA-Anfrage. (APA, 11.5.2020)