Age of Empires 2 hat 21 Jahre nach Release immer noch außergewöhnliche Spielerzahlen vorzuweisen. Mit der Definitive Edition und der HD-Version aus dem Jahr 2013 wurde der Echtzeitstrategie-Klassiker auch erfolgreich in die Moderne gebracht. Beide Games verzeichneten im April durchschnittlich 50.000 Spieler. Das Game zählt somit zu den 150 populärsten Titeln auf der Plattform.

"Age of Empires 4" ist in Arbeit

Age of Empires 2 verkaufte sich zum Release rund 1,5 Millionen Mal in Nordamerika innerhalb drei Jahre. Im vergangenen Jahr soll die gesamte Reihe immer noch eine Million User aufgewiesen haben. Mit Age of Empires 4 ist nun ein moderner Ableger in Arbeit. Entwickelt wird das Spiel von Relic Entertainment. Wann der Titel erscheint, ist allerdings noch offen. 2020 beziehungsweise 2021 sind allerdings realistisch. (red, 11.5.2020)