Microsoft lässt ausgewählte Nutzer seit einer Weile den Flight Simulator ausprobieren. Wann das Spiel erscheint, ist noch offen. Allerdings soll es neben dem PC auch für die Xbox One kommen, bei der der Nachfolger Ende 2020 kommt. Ein Reddit-Nutzer hat nun Screenshots aus dem Spiel veröffentlicht, bei der er Orte aus der echten Welt mit Bildern aus dem Game verglichen hat. Das Ergebnis ist erstaunlich. So ist die Spielewelt kaum von der echten zu unterscheiden.

Der gesamte Globus soll abgedeckt werden

Entwickler Asobo will beim Flight Simulator den gesamten Globus abdecken. Möglich macht es die Cloud. So wird die Spielewelt im Grunde gestreamt. Man kann diese aber auch zuvor herunterladen, um ohne durchgehende Internetverbindung zu spielen. Microsoft steuert bei dem Spiel Daten des Kartendienstes Bing bei. Asobo zapft ferner einige Datenquellen an, um etwa Vegetation, Züge, Flüge aber auch das Wetter und Umweltkatastrophen in die Simulation zu bringen.

Ziemlich geringe Mindestanforderungen

Die Spieleschmiede hat auch kürzlich auch die Systemanforderungen des Flight Simulators veröffentlicht. Die Mindestanforderungen fallen vergleichsweise gering aus. Um das Game aber in bestmöglicher Auflösung und Darstellung zu spielen, benötigt es aber ordentlich Rechenpower mit einer starken Internetleitung. (red, 11.5.2020)