Bei der kanadischen Polizei finden sich offenbar keine großen Fans von "Star Wars". Foto: Lethbridge News

In Kanada hat eine Frau im Stormtrooper-Outfit für einen Polizei-Einsatz gesorgt. Zugetragen hat sich der Vorfall bereits am 4. Mai – ein Feiertag für Star-Wars-Fans. Die Frau hatte sich verkleidet, um Gäste in ein Restaurant zu locken, in dem sie arbeitet. Allerdings dürften zwei Polizei-Beamten einerseits kein großer Fan von Star Wars gewesen sein und die Waffen-Attrappe nicht als solche erkannt haben.

Freedom Media Canada

Blutige Nase zur Folge

Die Frau wurde von den Polizisten mit gezogener Waffe aufgefordert, die Kunststoff-Waffe auf den Boden zu legen. Diesem Befehl ging die Restaurant-Mitarbeiterin sofort nach. Allerdings soll sie sich zu langsam Richtung Boden bewegt haben, wodurch die Polizisten grob nachhalfen. Die Folge davon war eine blutige Nase. Mit Konsequenzen muss die Mitarbeiterin nicht rechnen. Sie wurde an Ort und Stelle freigelassen. (red, 11.5.2020)