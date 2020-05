Vorbereitung zur verschlankten Matura im Turnsaal an einer Wiener BHS. Für die Berufsreife gibt es heuer aber trotz Corona-Krise keine Änderungen. foto: hans punz

Einrechnung der Leistungen im letzten Schuljahr, Entfall der mündlichen Prüfung mit der Option, die Prüfung doch mündlich abzulegen: Die Corona-Matura 2020 bringt für die Schüler der allgemeinbildenden und der berufsbildenden höheren Schulen im Vergleich zu den vergangenen Maturajahren doch deutliche Erleichterungen. Allerdings kommen nicht alle Maturanten und Maturantinnen des Corona-Jahrganges 2020 in den Genuss der verschlankten Matura. Die Berufsmatura, die meist an Erwachsenenbildungseinrichtungen wie Wifi oder Bfi abgelegt wird, bleibt unverändert.

"Maturanten zweiter Klasse"

"Das ist in zweierlei Hinsicht eine inakzeptable Situation", heißt es dazu in einem offenen Brief an Bildungsminister Heinz Faßmann des aktuellen Salzburger Wifi-Maturajahrgangs. Vom Minister werde mit zweierlei Maß gemessen, lautet der Vorwurf in dem "im Namen aller Berufsmaturanten Österreichs" verfassten Schreiben.

Die Berufsmaturanten seien steuerzahlende Arbeitnehmer und auch Lehrlinge, die sich mit hohem finanziellen und zeitlichen Aufwand trotz Corona-Krise auf die Matura im vollen Umfang vorbereiten müssten. Zudem werde keinerlei Rücksicht auf das gesundheitliche Risiko genommen, dem Geprüfte, Prüfer sowie in weiterer Folge deren Angehörige ausgesetzt würden. Das sei ein "Spiel mit der Gesundheit der Maturanten zweiter Klasse", heißt es in dem Schreiben an Faßmann.

Keine "Vorleistungen"

Auf Anfrage des STANDARD verteidigt eine Sprecherin Faßmanns die Regelung, nach der die Berufsmatura in vollem Umfang abgehalten werden muss. Im Schulbereich könnten statt der mündlichen Prüfungen die Beurteilungen der Abschlussklassen herangezogen werden. Auch bei den schriftlichen Klausuren würden bisher erbrachte Leistungen berücksichtigt.

Bei der Berufsreifeprüfung hingegen, die auch als Externistenprüfung ohne Vorbereitungslehrgänge abgelegt werden könne, sei es aber nicht möglich, "Vorleistungen" in die Beurteilung einfließen zu lassen. Überdies könnten bei der Berufsreife in den meisten Fällen die vier Teilprüfungen in beliebiger Reihenfolge und zu unterschiedlichen Terminen abgelegt werden.

Obligatorischer Nachsatz in Corona-Zeiten: "Natürlich werden bei den mündlichen Prüfungen im Rahmen der Berufsreifeprüfung die strengen Hygiene-Standards einzuhalten sein." (Thomas Neuhold, 12.5.2020)