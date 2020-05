Elke Clörs

Ibiza

Vom Auswandern und Kochen

Hölker Verlag, 2020

208 Seiten, € 20,60

ISBN 978-3-88117-237-0 Foto: Hölker Verlag

Auf der Baleareninsel Ibiza wurden schon Ende der 1960er Jahre die ersten Hippies heimisch. Einige der in Elke Clörs Buch "Ibiza" porträtierten Auswanderer sind die Kinder dieser ersten Generation. Sie verbrachten ihre Kindheit auf der Insel, gingen dann zur Ausbildung weg und sind nun wiedergekommen. Doch ob neue Auswanderer oder Rückkehrer, gemeinsam ist ihnen ihre große Liebe zu Ibiza. Hier können sie unter Gleichgesinnten ihre Kreativität leben und Kochen gehört für alle dazu. Viele der neuen Hippies engagieren sich auch im Tierschutz und so ist es logisch, dass Tiere in dem Buch nicht am Teller landen, sondern in den Fincas einen Platz zum Leben gefunden haben.

Das erste vorgestellte Blumenkinder-Paar sind Tal und Klaus. Sie sind von Israel nach Ibiza ausgewandert. Tals großes Stylingvorbild ist Frida Kahlo mit ihrem extravaganten und bunten Kleidungsstil. Ihre Liebe zum Kochen hat sie zu einem Geschäftsmodell gemacht: am Hippiemarkt von Las Dalias verkauft sie Falafel mit Hummus und Pitabrot. Klaus hat viele Jahre als Kameramann in Kriegsgebieten gearbeitet, nun genießt er den Frieden auf der Insel.

Foto: Stefan Clörs/Hölker Verlag

Das folgende Rezept für die traditionelle israelische Süßspeise Malabi mit Fruchtsirup ist so bunt wie Tal und Klaus und passt gut zu Ibiza.

Foto: Stefan Clörs/Hölker Verlag

Die Foodbloggerin Tess stammt aus England und hat früher als Ernährungswissenschaftlerin Rezepte entwickelt. Sie kreierte unter anderem die erste Bio-Gemüsesuppe im Tetra Pak. Diese wird in Großbritannien noch immer verkauft. Auf der Insel betreibt Tess nun ein Cateringunternehmen für Events und kocht für prominente Inselgäste in deren Fincas. Die Zutaten dafür besorgt sie bei kleinen Biofarmen vor Ort. Das folgende Rezept für die Spargel-Pilz-Frittatas ist von Tess.

Foto: Stefan Clörs/Hölker Verlag

Alexandra und Roger sind von Deutschland nach Ibiza ausgewandert. Alexandra ist in Polen geboren und aufgewachsen, hat in Aachen Grafikdesign studiert und eine kleine Werbeagentur betrieben. Sport ist ihre große Leidenschaft und diese hat sie auf Ibiza als Personal Trainerin zu ihrem Beruf gemacht. Roger ist Holzkünstler und DJ. Gemeinsam engagieren sich für Umwelt- und Tierschutz, das Rezept für die Rucola-Gnocchi hat Roger beigesteuert.

Foto: Stefan Clörs/Hölker Verlag

Der Großteil der in "Ibiza" porträtierten Auswanderer kommen aus Deutschland, aber auch Holländer, eine Brasilianerin und eine Finnin sind darunter (russische Oligarchennichte ist allerdings keine dabei). Die vorgestellten Rezepte sind solide, mediterrane Speisen, die auch Anfänger gut zubereiten können. Doch die Hauptdarsteller sind die bunten und lebensfrohen Menschen. Sie genießen ihr Glück, auf Ibiza zu leben und es macht Spaß, ihnen dabei zuzusehen. (Helga Gartner, 16.5.2020)





