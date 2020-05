Bikespaß für die ganze Familie ist nun wieder zunehmend möglich. Foto: Wexl Trails

Innsbruck – Zwei kleine Schlepplift sind derzeit Österreichs einziges liftunterstütztes Angebot für abfahrtsorientierte Mountainbiker. Im Trailcenter Hohe-Wand-Wiese in Wien wird bereits seit 1. Mai dem Bergab-Radsport gefrönt. Wochentags von 13 bis 19 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr ist der Lift im Mai für Biker geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten und wenn die Sommerrodelbahn wieder in Betrieb geht, heißt es selber pedalieren, um zum Trailspaß zu gelangen.

Im Trailland Miesenbach in der Oststeiermark ist der Bike-Schlepper von Freitagmittag bis Sonntagabend geöffnet. Die Trails selbst stehen den Radlern durchgehend zur Verfügung, allerdings unter der Woche eben zum selbst Hochpedalieren. In beiden Trailrevieren gelten die behördlichen Abstandsregeln, um den Betrieb trotz Corona-Krise gewährleisten zu können. Alle Infos dazu finden sich auf den Homepages sowie vor Ort.

Trailspaß ohne Lift

Ebenfalls bereits geöffnet, allerdings ohne Liftunterstützung, sind die Trails in St. Corona am Wechsel. Namenswitze hat die Region zuletzt sicher zur Genüge über sich ergehen lassen müssen, daher verzichten wir an der Stelle darauf. Kein Witz ist hingegen das mittlerweile beachtliche Streckennetz, und neu seit dieser Saison: Ex-Weltcup-Downhiller Markus Pekoll bietet auf den Wexl-Trails Fahrtechnikkurse an.

Seit 1. Mai steht auch der Innsbrucker Arzler-Alm-Trail wieder Benutzerinnen und Benutzern offen. Bis zur Hungerburg kann man mit dem Bus (Linie J) fahren, ab dort heißt es pedalieren. Nach den Lawinenschäden vom Vorjahr präsentiert sich der obere Teil des Trails im neuen Gesicht. Die Grazer Bikeszene muss hingegen noch warten, die Schöckl-Trail-Area ist vorerst weiter geschlossen.

Am kommenden Wochenende, ab 15. Mai, wird dafür mit dem Bikepark Königsberg nahe Ybbs ein weiteres liftunterstütztes Angebot dazukommen. Auch hier gilt natürlich Abstand halten und Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen! In Königsberg ist Liftnutzung optional, wer gern selbst pedaliert oder mit dem E-Bike kommt, kann die Trails ebenfalls, zu günstigeren Konditionen, nutzen.

Ende Mai geht es richtig los

Dann heißt es allerdings warten. Denn erst Ende Mai werden die ersten großen Reviere in den Alpen ihre Pforten öffnen. Mit besonderer Spannung wird die Eröffnung der runderneuerten Strecken in Schladming erwartet, die mit 29. Mai datiert ist. Auch auf der nahen Reiteralm geht es an diesem Freitag los. Österreichs Bike-Mekka in Leogang sperrt auch am 29. Mai wieder auf. In Lienz in Osttirol darf ebenfalls ab 29. Mai der Lakata-Trail und mehr unter die Stollen genommen werden.

Am Samstag, dem 30. Mai, dürfen Enduro-Fans am Reschenpass aufatmen: Mutzkopf und Bergkastell öffnen die Lifte an diesem Wochenende. Das volle Drei-Länder-Enduro-Programm steht dann spätestens ab 27. Juni zur Verfügung, wenn alle Lifte der Region öffnen. Auch in Kärnten geht es am 30. Mai los. Den Beginn macht die Weissensee-Bergbahn, wo insgesamt 13 Strecken zur Verfügung stehen. Die steirischen Biker können ab 30. Mai in der Bikearena Aflenz wieder Tiefenmeter sammeln.

Westen erwacht im Juni

Anfang Juni geht es in Kärnten weiter: Am Nassfeld fahren die Lifte ab dem 6. Juni, in Bad Kleinkirchheim gibt es ab dem 11. Juni wieder endlosen Flow. Am selben Tag vergrößert sich das Angebot in Salzburg merklich, denn ab 11. Juni wird Saalbach wieder Bikern offen stehen – dank Verbindung mit umliegenden Gebieten wie Leogang eine wahre Bikeschaukel der Superlative. Und auch die Bike-Republic Sölden startet am 11. Juni in die Sommersaison.

Bis zum Juli warten heißt es für die Fans der Bikeparks Petzen in Kärnten (1. Juli), Serfaus-Fiss-Ladis (4. Juli) in Tirol und der Zugspitz-Arena (3. Juli) im tirolerisch-bayerischen Grenzgebiet. Noch gänzlich ohne Datum für den Start in die heurige Sommersaison sind die Bikeparks in Innsbruck, am Semmering, am Wurbauerkogel in Oberösterreich, in Mariazell auf der Bürgeralpe sowie im Brandnertal in Vorarlberg. Wobei Letzteres zumindest das Wochenende 29. Mai bis 1. Juni noch nicht von seiner Liste der Öffnungstage gestrichen hat. (Steffen Arora, 12.5.2020)