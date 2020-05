Auf dem Weg zum Match. Foto: imago images/Misha Alexandrov

Minsk – Wegen des Verdachts auf Corona-Infektionen bei Spielern hat Weißrusslands Fußballverband zwei Partien verschoben. Das betreffe die Mannschaften des Erstligisten Minsk und des Zweitligisten Arsenal Dserschinsk, wie der Verband am Montag mitteilte. Die Namen der betroffenen Spieler wurden nicht genannt. Die Spiele waren für kommenden Freitag und Samstag angesetzt. Neue Termine gab es vorerst nicht.

In Belarus wird trotz internationaler Kritik weiter Fußball vor Publikum gespielt. Zuletzt gingen die Zuschauerzahlen Berichten lokaler Medien zufolge aber zurück, weil viele Angst haben, sich auf den Tribünen mit dem Virus anzustecken. In Weißrussland sind laut offizieller Statistik mehr als 23 900 Corona-Fälle bekannt – Tendenz steigend. 135 Menschen starben bisher mit oder an dem Virus.

Dem Verband zufolge wurden für Zuschauer die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Demnach stehen in den Stadien mehr Desinfektionsspender bereit. Außerdem werde am Eingang die Temperatur gemessen. Und die Fans werden gebeten, auf den Tribünen Abstand voneinander zu halten. (APA/dpa, 11.5.2020)