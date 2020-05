Andrea Rinaldi Foto: Atalanta-Instagram

Atalanta Bergamos U19-Spieler Andrea Rinaldi ist an den Folgen einer Gehirnblutung gestorben. Dies teilte der italienische Fußball-Erstligist am Montag mit. Der 19-Jährige, der seit seinem 13. Lebensjahr in der Jugendabteilung des Champions-League-Viertelfinalisten spielte, war am Freitag beim Training zuhause zusammengebrochen. Im Krankenhaus in Varese wurde ein Aneurysma – eine Aufweitung einer Arterie im Gehirn – festgestellt. Am Montag ist er im Krankenhaus verstorben.



"Präsident Antonio Percassi und die gesamte Atalanta-Familie sprechen den Familienmitgliedern von Andrea Rinaldi tief bewegt ihr tief empfundenes Mitgefühl aus", schrieb der Verein auf Twitter. (sid, 11.5.2020)