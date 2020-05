Guten Morgen am Dienstag, hier sind die Schlagzeilen:

Der Liveticker heute ist hier zu finden.

[Wirtschaft] Am Freitag dürfen die Gasthäuser wieder aufsperren. Mindestabstand und Hygienevorschriften müssen sofort eingehalten werden, ab Juli purzeln die Steuern.

[Inland] Coronavirus-Maßnahmen: Die kritischen Stimmen werden lauter.

Podcast: Was im Kampf gegen die Corona-Krise schiefläuft.

Stadtrat Hacker hält Sparpläne für Spitalsbetten für "völlige Fehleinschätzung".

[Panorama] Betreuer in Wiener Kindergarten positiv getestet.

[Sport] DFB fixiert Termine für Cupfinale, Frauenbundesliga und dritte Liga.

[Wetter] In der Früh gibt es überall noch einige Wolken und vor allem an der Alpennordseite auch noch ein paar Regentropfen, im Süden regnet es etwas mehr. Nördlich des Alpenhauptkammes bewegt sich die Schneefallgrenze zwischen 700 und 1200m, im Süden liegt sie deutlich höher. Bis 18 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Tag der Pflege. 33.000 Familien sind hierzulande auf 24-Stunden-Betreuerinnen angewiesen. 80 Pflegekräfte aus Rumänien kamen am Montag in Schwechat an, nachdem wochenlang nach einer Lösung gesucht worden war. https://www.derstandard.at/story/2000117408115/ein-sonderzug-fuer-achtzig-pflegerinnen