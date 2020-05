Der Kabarettist übt scharfe Kritik am Umgang mit Künstlern im Zuge der Corona-Krise und meint zur Frage, ob Staatssekretärin Lunacek zurücktreten solle: "Es is scho wuascht"

Kabarettist Lukas Resetarits am Montagabend in der "ZiB 2". ORF

Nachdem der Kabarettist Lukas Resetarits schon vor einigen Tagen mit einem Facebook-Video scharfe Kritik an den Grünen und deren Umgang mit Kulturschaffenden in der Corona-Krise geäußert hatte, legte er am Montag im "ZiB 2"-Interview noch nach.

Resetarits erklärte, er sei wütend, weil es eine Missachtung einer ganzen Branche sei, wenn man diese ignoriere. Es sei eine "gewisse Respektlosigkeit", dass man sich vonseiten der Politik nicht gerührt habe, weshalb der Zorn der Künstler, die sich an alle Vorgaben im Zuge der Corona-Krise gehalten hätten, verständlich sei.

Nicht "um jeden Preis regieren"

Resetarits, der im Video die Forderung "Geigen wir die ganze grüne Kulturpartie ham" aufgestellt hatte, erklärte im Gespräch mit Armin Wolf: "Ich meinte nicht, dass die Grünen aus dem Parlament fliegen sollen. Da brauchen sie mich nicht dazu, um auf unter vier Prozent zu kommen. Ich möchte sie gerne im Parlament haben – als Oppositionspartei. Aber um jeden Preis zu regieren, es nicht zu können und sich erdrücken zu lassen, das finde ich nicht so lustig."

Die Schutzmaßnahmen der Regierung gegen die Ausbreitung des Coronavirus seien in der Anfangsphase völlig richtig gewesen, aber "leichte Lockerungen" hätte man früher machen können. Unter seinen Kollegen sei nun die Enttäuschung über die Grünen deshalb so groß, weil es in der Branche die meisten Sympathisanten dieser Partei gebe. Auf die Frage, ob er den Rücktritt der grünen Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek fordere, meinte Resetarits: "Es is scho wuascht." (red, 12.5.2020)