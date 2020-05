"Der dicke Deix" von Manfred Deix aus dem Jahr 2004. Foto: 2020 Landessammlungen Niederösterreich Online

Museen

Die Landessammlungen Niederösterreich haben die Corona-bedingte Zwangspause dazu genutzt, etwa 30.000 Objekte aus ihren sechs Millionen zählenden Beständen in einer online abrufbaren Datenbank zu erschließen. Auf der Webseite lassen sich ab sofort diese Objekte (und es sollen laufend mehr werden) aus den Sammlungsbereichen Natur, Archäologie, Kunst und Kulturgeschichte kostenlos aufrufen und durchblättern. Darunter Werke von Hermann Nitsch und Manfred Deix, ausgestopfte Eulen und Steppenzebras, Fibeln aus der römischen Kaiserzeit oder ein Bratenwender aus dem 18. Jahrhundert. Zum Schmökern! (wurm)

Theater

Während andere ihre Archive öffnen und Aufzeichnungen streamen oder sich neue Netzformate ausdenken, greift das Wiener Theater an der Gumpendorfer Straße (TAG) auf die krisenresistente Gattung Hörspiel zurück. Aber was heißt zurückgreifen?! Es wird neu produziert! Über eine Konferenzschaltung aus den jeweils eigenen vier Wänden hat das Ensemble den dreiteiligen Krimi "Das Wachzimmer" von Gernot Plass verbal performt. Und wie so oft beim Hörspiel beginnt es mit der Stimmungsbombe "Regen". Ein Vorfall wird aus vier verschiedenen Perspektiven geschildert. Welche stimmt? Online abrufbar auf der Webseite. (afze)

Theater

Theater werden im Umgang mit der Corona-Krise immer einfallsreicher. Das Salzburger Landestheater unter der Leitung von Carl Philip von Maldeghem wählt einen ganz besonderen Weg. Ensemblemitglieder singen und musizieren bei und vor Seniorenwohnhäusern, in Höfen und Gärten, wo die Distanzetikette eingehalten werden kann. Die Konzerte – vor allem aus dem Operettenrepertoire – gehen in Serie und werden auch auf der Webseite des Landestheaters gezeigt. Die nächsten Termine: Liefering (13.5., 14.30 Uhr), Taxham (14.5., 14.30 + 15.15 Uhr), Bolaring (16.5., 11 Uhr) und Itzling (18.5., 14.30 Uhr). (afze)