"New Edition" kann im Gegensatz zum Nachfolger P40 Pro auch mit Gmail, Play Store und Co aufwarten

Das P30 Pro in der "New Edition" Foto: Huaswei

Nach außen gibt sich Huawei gerne kämpferisch: Wenn denn die US-Politik nicht wolle, so werde man künftig eben einfach ohne Google-Dienste auf den eigenen Smartphones auskommen. Dass es in der Realität nicht gar so einfach ist, Geräte ohne Play Store, Gmail und wichtige Infrastrukturdienste wie die Play Services auf den Markt zu bringen, zeigt nun aber eine neue Ankündigung des chinesischen Herstellers.

Neuauflage

Unter dem Namen "New Edition" hat Huawei nun sein Vorjahrsmodell, das P30 Pro, neu aufgelegt. Dessen Hardware kann zwar nicht mehr ganz mit anderen aktuellen Topgeräten mithalten, hat aber einen entscheidenden Vorteil: Im Gegensatz zur neueren P40-Reihe kann es mit all den gewohnten Google-Diensten ausgeliefert werden.

Dass dies möglich ist, hat rechtliche Gründe: Die Auflagen des US-Handelsministeriums greifen nämlich nur für neue Geräte. Da es sich beim P30 Pro allerdings auch mit dem Zusatz "New Edition" im Kern um das Vorjahresmodell handelt, muss Huawei um keine neue Android-Lizenz bei Google ansuchen.

Nichts neues

Die Unterschiede zum ersten P30 Pro halten sich denn auch in sehr engen Grenzen. So gibt es die New Edition in der neuen Farbe "Silver Frost" – neben dem bereits bekannten, Aurora Blau und Schwarz.. Ansonsten gibt es keine relevanten Änderungen, außer dass Huawei von der New Edition nur eine Ausführung des Geräts mit 8 GB RAM und 256 GB lokalem Speicherplatz anbietet. Ansonsten gibt es all das, was man vom P30 Pro kennt, also ein 6,47-Zoll-Display, ein Kirin 980 Prozessor sowie vier Rückkameras, von denen eine mit einem fünffach optischen Zoom aufwarten kann.

Start

Der Verkauf soll bereits am 15. Mai erfolgen und zwar zu einem Preis von 749 Euro. Dazu gibt es dann aber auch gleich die Huawei Freebuds 3 kostenlos dazu. (apo, 12.05.2020)