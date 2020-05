Liga wird Anfang Juni fortgesetzt – Einigung in Sachen Quarantäne – Komplettes Mannschaftstraining ab Freitag

Es geht bald wieder rund. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Die gute Nachricht vorweg: Es kommt wieder Bewegung in den seit Mitte März stillstehenden Betrieb der Fußball-Bundesliga. Sportminister Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) haben am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Liga und ÖFB den erhofften Neustart verkündet. Das wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzte Oberhaus kann unter Auflagen Anfang Juni ohne Zuschauer fortgesetzt werden.

Bereits ab Freitag kann auch das vollständige Mannschaftstraining wieder aufgenommen werden. Der Terminplan für die Spiele soll laut Liga-Vorstand Christian Ebenbauer bei der Bundesliga-Klubkonferenz am Mittwoch erarbeitet werden. Das erste Bewerbsspiel soll noch vor dem Ligastart das Cupfinale zwischen Titelverteidiger Salzburg und Zweitligist Austria Lustenau sein.

Der Grunddurchgang der Bundesliga ist bereits beendet, die Liga startet nun mit den ersten von je zehn Runden in Meistergruppe und Qualifikationsgruppe. Danach steht das drei Partien umfassende Europa-League-Play-off auf dem Programm.

Quarantäne-Problem gelöst

Vor zwei Wochen noch hatte die Lage aus Liga-Sicht wesentlich schlechter ausgesehen. Damals war das Sicherheitskonzept von der Politik aufgrund unzureichender Quarantänemaßnahmen abgelehnt worden. Nun hat man sich ähnlich wie in Deutschland geeinigt: Im Fall eines positiv getesteten Spielers, muss dieser zwar in häusliche Quarantäne und darf nicht mehr trainieren. Neu ist aber, dass seine Teamkollegen weiter trainieren und sogar Matches absolvieren dürfen, solange sie nicht positiv auf das Corona-Virus getestet werden.

Die Bundesliga sei Pilot und Modell für die weitere Vorgehensweise, wie Anschober ausführte. Sie soll als Lernprozess für alle anderen Mannschaftssportarten und damit später auch für den Amateurbereich dienen.

Was mit der Hpybet 2. Liga passiert, ist noch offen. Die 16 Vereine halten am Dienstag eine Videokonferenz ab. Die Mehrzahl sprach sich aus Kostengründen gegen die Wiederaufnahme aus. Bisher war nicht einmal das Kleingruppentraining gestattet, ab 15. Mai darf aber immerhin wieder gemeinsam geschwitzt werden. SV Ried und Austria Klagenfurt haben angekündigt, im Falle des Abbruchs gegen die Ablehnung auf Aufstockung des Oberhauses von zwölf auf 14 Teams gerichtlich vorgehen zu wollen.

Öffnung der Freiluftsportstätten

Für Freizeitsportler ist das Betreten von Sportstätten im Freien wieder erlaubt. Der Abstand von zwei Metern sei aber einzuhalten. Für den Mannschaftssport im Freiluftbereich im Sinne von Spitzensport gibt es eine Ausnahme von der Abstandsregel. Allerdings gelte das Präventionskonzept mit den Hygienevorschriften, das von Mannschaftsmedizinern kontrolliert werden müsse, erklärte Anschober.

"Ermöglicher" Kogler sprach von einem gemeinsamen Werk, das in Zusammenarbeit mit dem ÖFB und Bundesliga erarbeitet worden sei. Er erinnerte daran, dass am 29. Mai auch die Indoor-Sportarten hinzukommen, mahnte aber erneut, dass die zweite Welle verhindert werden müsse. "Damit der Schaden nicht größer wird." Geisterspiele sollen möglich werden, damit die Sehnsucht und der Durst gestillt werden, auch wenn natürlich alle leiden werden, weil es nicht Dasselbe sei. (honz, APA, 12.5.2020)