Was die Grit X nicht hat, muss aber auch gesagt werden. Obwohl das Features sind, die mit Sport wenig zu tun haben (die für mich aber mittlerweile "Killerfeatures" sind): Meine "private" Garmin (ich verwende den Forerunner 945) etwa kann Musik direkt (also ohne externen MP3-Player oder ein Handy dazwischen) an Bluetooth-Kopfhörer schicken. Und sie hat eine kontaktlose Pay-Funktion. Komfortable Nice-to-Haves – aber doch mehr Lifestyle als Performance.

Was man am Trail, im Gelände oder auf langen Radtouren bei der Grit X tatsächlich vermissen könnte: Die Uhr hat keine eigene Navi-Funktion. Man kann sich zwar über Vektorlinien führen lassen (auch zurück nach Hause), aber für Karten oder Routen braucht man einen Komoot-Account. Der Nachteil ist jedoch nur bedingt einer: Komoot ist mittlerweile fast so verbreitet wie Strava & Co. Und für eine Region der eigenen Wahl auch gratis. Dafür ist die Anwendung idiotensicher.