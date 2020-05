Am Dienstag verkündete Hebein den Baubeginn für 30 neue Radprojekte ab Sommer. Indes ermittelt die Polizei in puncto Reißnägel auf dem Radweg auf der Praterstraße

Der neue Radweg auf der Praterstraße sorgt für Diskussionen. Foto: APA/Pfarrhofer

Kaum war die orange Farbe auf der stadtauswärtigen Fahrbahn der Praterstraße getrocknet, gingen schon die Wogen wegen des neuen "Pop-up-Radwegs" im Zweiten hoch: Die ÖVP ortete einen "Schnellschuss", der SPÖ fehlte ein Gesamtkonzept, die FPÖ hielt die Idee des temporären Radwegs gar für "lebensgefährlich".

Auch Passanten und Anrainer sind sich nicht einig, ob es sich nun um eine längst überfällige Maßnahme zugunsten der Radfahrer handelt oder um mutwillige Frotzelei von Autofahrern. Eine mutmaßliche Reißnägel-Streuaktion auf der Fahrbahn geht jedoch den meisten zu weit: Am Wochenende berichteten Radler in sozialen Netzwerken von zerstochenen Reifen, nachdem sie auf der Praterstraße unterwegs gewesen waren. Wie die Nägel dort hinkamen, ist noch Gegenstand von Untersuchungen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Angebot an Radler

Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne), die den Radweg erst vergangenen Donnerstag zusammen mit Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger (ebenfalls Grüne) eröffnete, fand dazu nun eindeutige Worte. In einem Facebook-Posting in der Gruppe "Radfahren in Wien" spricht sie von einem "feigen, mutmaßlich politisch motivierten Angriff mittels Reißnägel". Es sei "nicht vertretbar", dass Radler nun "unverschuldet für diese Tat büßen" müssen. Sie kündigte an, dass die "grüne Radrettung" die entstandenen Schäden ersetzen würde, wenn Opfer Fotos der beschädigten Reifen mittels Privatnachricht schicken.

Zugleich gab Hebein am Dienstag bekannt, dass ab Sommer Arbeiten für 30 neue Radprojekte starten würden. Unter dem Titel "Radoffensive 2020" wolle man Möglichkeiten für sichereres Radeln schaffen, heißt es in einer Aussendung. Aufgrund der Tatsache, dass während der Corona-Krise viele auf das Rad umsattelten, seien "Planungen für wichtige Radinfrastrukturprojekte" priorisiert worden.

Konkret wird etwa auf einem Abschnitt der Wagramer Straße der bestehende Radweg ausgebaut. Die Bauarbeiten hierfür würden "in Kürze" starten. Am Tabor soll ab Oktober ein Radweg entstehen, der das Nordbahnviertel erschließt, und auf einem Abschnitt der Breitenfurter Straße würden beidseitige Eine-Richtung-Radwege gebaut. Gegen die Einbahn fahren soll hingegen in der Lindengasse und auf einem Abschnitt der Laxenburger Straße ermöglicht werden.

In den kommenden Jahren sollen zudem zwanzig neue fahrradfreundliche Straßen und Fahrradstraßen errichtet werden. "Investitionen in die Radinfrastruktur zahlen sich doppelt aus, sie sind ein Jobmotor und eine Klimaschutzmaßnahme", sagte Hebein. Auch die Klimaaktiv-Förderung der Bundesregierung sei ein wichtiger Schritt. (van, 12.5.2020)