Wien – Exakt 5.482.192 Stunden haben die Userinnen und User im April 2020 auf den Seiten von derStandard.at verbracht. Das geht aus den Zahlen der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Zum Vergleich: Im April 2019 lag dieser Wert bei 3,31 Millionen Stunden. Besonders interessieren sich die Leserinnen und Leser im April wie schon im März für den täglichen Liveticker, in dem die neuesten Nachrichten in Echtzeit berichtet werden.

Bei der Verweildauer bleibt das orf.at-Netzwerk mit diversen Seiten wie orf.at, oe1.orf.at oder oe3.orf.at mit 14.977.464 Stunden an der Spitze der Nachrichtenangebote. Krone.at liegt hinter dem derStandard.at-Network mit 5.363.379 Stunden, das Dachangebot der Styria Digital One (etwa kleinezeitung.at und diepresse.com) erreichte im April eine Verweildauer von 3.406.374 Stunden.

Es folgt Kurier Online mit 2.284.957 vor dem oe24.at-Netzwerk mit 2.017.230 Stunden. Die Russmedia-Portale liegen mit 1.750.573 Stunden vor dem Heute.at-Dachangebot mit 1.593.320 Stunden. Die Verweildauer ergibt sich aus der Multiplikation der durchschnittlichen Use-Time mit der Zahl der Visits im jeweiligen Zeitraum.

Standard.at bei Verweildauer pro Besuch vorne

Mit einer durchschnittlichen Verweildauer von sechs Minuten und 42 Sekunden pro Besuch liegt das derStandard.at-Network bei der Use-Time im April auf Platz eins unter den österreichischen Nachrichtenangeboten. Das orf.at-Network folgt mit 6:35 Minuten auf Platz zwei. Krone.at kommt auf 5:18 Minuten, die Russmedia-Portale (vol.at, vienna.at) auf 5:17 Minuten und das Moserholding Tirol Netzwerk auf 4:56 Minuten, das oe24-Netzwerk auf 4:26 sowie das Dachangebot der Styria Digital One auf 4:01 Minuten.

Aktuell werden 135 Online-Angebote und fünf Vermarktungsgemeinschaften gelistet. In der mobilen Messung werden die Zugriffsdaten von 25 Angeboten und drei Vermarktungsgemeinschaften veröffentlicht.

Bei der Browserverteilung erreicht Chrome 42,2 Prozent. Safari ist mit 20,7 Prozent auf Platz zwei, gefolgt von Facebook-In-App Browser und Firefox mit je 9,6 Prozent. (red, 12.5.2020)