Die Coronavirus-Pandemie ist, so formulierte es die Weltgesundheitsorganisation (WHO), auch zu einer "Infodemie" geworden. Bill Gates würde die Krise nutzen, um eine weltweite Zwangsimpfung und die Implantierung von Mikrochips zu forcierern. Anthony Fauci, der wichtigste Berater der Trump-Regierung, sei Teil einer finsteren Agenda, um dem US-Präsidenten zu Schaden. Und 5G-Funkmasten beschleunigen die Verbreitung von Sars-CoV-2 – so einige aktuell grassierende Verschwörungstheorien.

Es könnte der Eindruck entstehen, es würde sich hauptsächlich um ein US-Problem handeln, gibt es dort doch einige – meist am rechten Rand angesiedelte – Medien mit großer Reichweite, die solcherlei Vermutungen weitgehend unhinterfragt immer wieder publizieren. Doch dem ist nicht so. Auch im deutschen Sprachraum erreichen Verschwörungstheorien immer mehr Menschen. Eine Reihe von Prominenten ist mittlerweile an ihrer Verbreitung beteiligt.

Attila Hildmann

Einst machte Attila Hildmann mit Kochbüchern für Veganer von sich reden. Später übernahm er die Leitung eines Restaurants und brachte auch eine eigene Produktlinie auf den Markt. Immer wieder fiel Hildmann aber auch mit sehr provokanten Aussagen auf, die auch bei vielen Leuten, die ihm eigentlich positiv gegenüberstanden, Skepsis auslösten.

Was einst von Beobachtern als Marketinggag abgetan wurde, hat in den vergangenen Monaten sehr problematische Züge angenommen. Hildmann ruft wenig verdeckt zu bewaffnetem Widerstand gegen angebliche Zwangsimpfungen auf. Auch diverse andere Verschwörungstheorien, Chemtrails inklusive, vermengt er miteinander und lockt seine Anhänger – nachdem Facebook temporär seinen Auftritt gesperrt hat – in einen Kanal am verschlüsselten Messenger Telegram.

Foto: Screenshot

Dort bedient er mittlerweile über 30.000 Mitglieder tagtäglich mit neuen Verschwörungstheorien, meist fokussiert auf Bill Gates und seine angeblichen "Völkermord"-Pläne, an denen auch "der Kinderfresser Soros (…) und ihre Regierungsschergen Merkel, Kurz und Co" beteiligt seien. Unterbrochen wird der Strom kruder Aussagen nur von gelegentlichen Hinweisen auf seine Produkte und den Onlineshop seiner Website. Einige Handelsketten haben die Hildmann-Artikel mittlerweile aus ihrem Sortiment genommen.

Xavier Naidoo

Schon länger in der Verschwörungsszene hält sich Xavier Naidoo auf. Der Frontmann der Söhne Mannheims, der sich einst großer Charterfolge rühmen konnte und gerngesehener Gast in diversen Musikshows war, sieht ebenfalls die Gefahr der Zwangsimpfungen dräuen.

Allerdings stört er sich nicht nur an den staatlichen Maßnahmen gegen die Pandemie, sondern offenbar auch am Staat selbst. Denn in der Vergangenheit ließ er immer wieder Sympathien für die sogenannte "Reichsbürger"-Bewegung erkennen. Auch er selbst sprach in Videos bereits davon, dass Deutschland eigentlich eine Firma und als Land immer noch besetzt sei – gestützt auf die juristisch längst widerlegte Behauptung, dass mangels Friedensvertrags nach dem Zweiten Weltkrieg der Kriegszustand nie beendet worden sei und Deutschland eigentlich immer noch das Deutsche Reich mit der Weimarer Verfassung von 1919 sei.

Xavier Naidoo teilt ein Posting von Eva Herman, das eine Schilderung beinhaltet, die von einer ihrer Abonnenten verfasst worden sein soll. Foto: Screenshot

Naidoo und Hildmann sind auch bereits vernetzt und seien, so schilderte Hildmann ein Telefonat, bereit, für ihre Freiheit zu sterben. Naidoo hat mittlerweile ebenfalls auf Telegram umgesattelt, um seine Anhängerschaft zu pflegen. 55.000 Nutzer haben sich auf seinem Kanal bereits versammelt. Das Abdriften in die Verschwörungsecke hat seinen Karriereweg allerdings steinig und schwer gemacht. Weil selbst Boulevardsender nicht mehr mit Naidoo zusammenarbeiten wollen, gibt er nun regelmäßig alternativen Medien Interviews.

Eva Herman

Auf Telegram ein noch größeres Schwergewicht, mit mehr als 105.000 Followern, ist Eva Herman. Sie avancierte von einer einst beliebten Nachrichtensprecherin der "Tagesschau" zu einer rechten Galionsfigur – unter anderem durch die Publikation eines Buches mit geschichtsrevisionistischen Elementen.

Auf dem Kanal teilt sie eifrig Links zu allerlei Verschwörungstheorien nebst Inhalten, die ihre Anhänger ihr zusenden. Mittlerweile mischen sich darunter aber auch Verweise auf seriöse Medien, die Kritik an selbigen üben. Eigene Kommentare werden kaum geschrieben. Allerdings ist Herman erklärte Gegnerin der Maßnahmen gegen die Pandemie, zweifelt an der Berichterstattung darüber und ruft zu einer "friedlichen Handtuch-Revolution" auf, bei der Teilnehmer ein Handtuch an ihrem Zaun, Hauseingang, Fenster oder einer anderen gut sichtbaren Stelle anbringen sollen, um ihre Gleichgesinntheit zu signalisieren.

Eva Herman interviewt Xavier Naidoo. Wissensmanufaktur

Sie ist ebenfalls Teil der Echokammer, indem sie Verschwörungstheoretikern aktiv Raum gibt, ihre Ansichten unhinterfragt zu verbreiten. Beispielsweise in Form eines Interviews mit Xavier Naidoo.

Sido und Co

Auch Prominente, von denen man im Bezug auf Verschwörungstheorien sonst wenig hört, fallen derzeit mit problematischen Aussagen auf. So plauderte der Rapper Sido zuletzt mit seinem Berufskollegen Ali Bumaye über verschiedenste Dinge. Giselle Ucar, Volontärin beim WDR, hat einige Passagen aus dem Gespräch dokumentiert.

So vermutet Sido mächtige reiche Menschen hinter der Verschleppung vieler Kinder und erklärt, dass die Eltern des 2003 verschwundenen Mädchens Madeleine McCann ihre Suche aufgegeben hätten, weil sie "zu tief in eine Sache" gegangen seien. Zudem kenne er andere Rapper "aus Frankfurt und der Ecke", die bereits "Kontakt mit so Leuten gehabt" hätten. Anschließend zieht er eine Verbindung zum "alten Rothschild", der seine Kinder nach Wien und Frankfurt geschickt habe. Was er sage, seien "alles Fakten", so Sido über seine Informationen aus Hörensagen.

Xavier Naidoo sei zwar "zu tief drin", es brauche aber "wahrhaftige alternative Medien", da Mainstreammedien alle "reichen Typen" gehörten, die stets dafür sorgten, dass sie und ihresgleichen geschützt würden. Er schaue außerdem keine Nachrichten mehr und traue auch den Corona-Zahlen aus den USA nicht. Ob die Vereinigten Staaten wirklich weit vorne bei den Infektionen seien? Sido: "Könnte so sein, wissen wir nicht."

Der Rapper steht damit in einer Reihe mit anderen bekannteren Persönlichkeiten, die zuletzt Falschinformationen zur Pandemie verbreitet haben. Auch der ehemalige TV-Tanztrainer Detlef "D!" Soost und die Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow haben unfundierte Aussagen geteilt und sich damit teils scharfe Kritik, aber auch Jubel aus rechten Kreisen eingefangen. (gpi, 13.5.2020)