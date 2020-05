Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Am Internationalen Tag der Pflege hat Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) die zentrale Bedeutung von Frauen hervorgehoben, die in diesem Sektor die Mehrheit der Beschäftigten stellen. "Die herausfordernden Wochen, die hinter uns liegen, haben uns deutlich vor Augen geführt, wie sehr die Gesellschaft auf die systemrelevante Arbeit der Frauen vor allem im Pflegebereich angewiesen ist", sagte Raab.

Dank und Hochachtung

In Österreich seien fast 95.000 Personen im Gesundheitssektor tätig, der Anteil von Frauen in der Gesundheits- und Krankenpflege liege bei rund 85 Prozent, teilte ihr Ressort in einer Aussendung mit. Von den rund 800.000 pflegenden Angehörigen seien mehr als 70 Prozent Frauen. "Auch ihnen sollte am Tag der Pflege unser aufrichtiger Dank und unsere Hochachtung gelten", so Raab.

Bessere Arbeitsbedingungen

Kritik kam umgehend von der SPÖ-Frauenvorsitzenden Gabriele Heinisch-Hosek. "Applaus alleine ist zu wenig! Die Arbeit in der Pflege ist anstrengend und geht mit großer Verantwortung einher. Es braucht bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte", betonte die ehemalige Bildungs- und Frauenministerin. Das SPÖ-Konzept zur Pflege sehe einen staatlichen Pflegegarantiefonds, um langfristig finanzielle Sicherheit zu schaffen, bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte sowie einen Rechtsanspruch auf Pflegeteilzeit und Pflegekarenz vor. (APA, 12.5.2020)