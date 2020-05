Die Gruppe geriet bei heftigem Wind und starker Strömung in Not

In dieser Galerie: 2 Bilder

Den Haag – Fünf Menschen sind an der niederländischen Küste beim Surfen ums Leben gekommen. Drei Surfer sind am Dienstagmorgen tot aus der Nordsee geborgen worden. Bereits am Montagabend waren zwei Leichen geborgen worden.

Die Gruppe von Surfern war am Montagabend an der Küste von Scheveningen bei Den Haag bei heftigem Wind und starker Strömung in Not geraten. Mindestens sieben konnten nach Angaben der Küstenwache nicht aus eigener Kraft den Strand erreichen und wurden von den Rettungskräften aus der Nordsee geholt. Für zwei von ihnen kam die Hilfe zu spät. Eine dritte Person war ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Suche nach den Vermissten war gegen 23 Uhr eingestellt worden. Am Dienstag um 6 Uhr nahmen die Rettungskräfte die Suche wieder auf. (APA, 12.5.2020)