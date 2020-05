Einfacherer und günstigerer Einreichprozess – Neuer Sonderpreis zeichnet Kampagnen mit Bezug zur Coronakrise aus – Verleihung am 18. November

Foto: effie

Wien – Der Werbepreis "Effie" wartet auch heuer wieder mit einigen Neuerungen auf. Die "Corona-Edition" der Auszeichnung sieht unter anderem einen vereinfachten Einreichprozess sowie einen neuen Sonderpreis vor, wie das "Effie"-Board der International Advertising Association (IAA) bei einem Online-Pressegespräch am Dienstag bekannt gab. Vergeben werden sollen die Awards am 18. November.

"Wir haben jeden Bereich angepackt und optimiert", sagte Joachim Feher, Geschäftsführer des Privatradiovermarkters RMS Austria und "Effie"-Juryvorsitzender. Um die Zahl der Einreichungen zu erhöhen, wurde der Einreichprozess vereinfacht. Außerdem wurden die Teilnahmegebühren für die erste Wertungsrunde halbiert. Die Jury soll "bunter" werden, erklärte Feher, weshalb es heuer erstmals möglich ist, sich selbst als Jurymitglied zu nominieren. Wer schließlich in der Jury sitzt, wird wie bisher per Los bestimmt.

Neue Kategorien

Die neuen branchenübergreifenden Kategorien "Activation", die zeitlich begrenzte Angebote wie Aktionswochen oder Wahlkampagnen würdigt, und "Employer Branding" ergänzen die bekannten vier branchenübergreifenden Kategorien und zehn Branchenkategorien. Mit dem "Effie" wird der wirtschaftliche Erfolg von Kampagnen ausgezeichnet.

Der aktuellen Situation rund um Corona sind zwei weitere Neuerungen geschuldet: Der "IAA Audience Award" wurde bisher im Rahmen der "Effie"-Gala von den Gästen gewählt. Da die Vergabe der Preise heuer wohl "kein Riesenevent" werden kann, wird der Publikumspreis per Onlinevoting durch alle IAA-Mitglieder ermittelt, sagte ORF-Online-Chef und Mitglied des "Effie"-Boards, Thomas Prantner. Eingereicht werden können Kampagnen mit Bezug zur Coronakrise. "Dieser neue Spezialpreis soll jene Werbekampagnen vor den Vorhang holen, die zeigen, wie man mit so einer Krisensituation in der Werbung und Kommunikation professionell umgehen kann", sagte Prantner.

Virtuelle Workshops

Zudem finden die Workshops, die Unterstützung beim Einreichprozess bieten, virtuell statt. Das könnte auch in Zukunft beibehalten werden, um mehr Menschen die Teilnahme zu ermöglichen, sagte Feher. Einreichungen für den "Effie 2020" sind von 1. Juni bis 11. Juli möglich. Die Verleihung soll am 18. November stattfinden. Beworben wird der Award mit einer von der ÖBB Werbung konzipierten Kampagne. (APA, 12.5.2020)