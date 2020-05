Triassurus sixtelae: Überreste eines Winzlings nahe der evolutionären Basis aller heutigen Salamander Foto: SMNS / FX Schmidt

Als Vertreter einer Gruppe von Knochenfischen im Oberdevon vor etwa 380 Millionen Jahren damit begann, immer mehr Zeit außerhalb des Wassers zu verbringen, war der erste Schritt zur Eroberung des Landes durch die Wirbeltiere getan. Die frühesten dieser Kreaturen bildeten jenen Zweig des Stammbaumes, aus dem einige Dutzend Millionen Jahre später die Uramphibien hervorgehen sollten, doch der Ursprung der Vorfahren moderner Frösche, Salamander und Blindwühlen ist noch immer weitgehend rätselhaft. Das liegt vor allem daran, dass die Skelette der Amphibien-Urahnen meist winzig klein und fossil kaum erhaltungsfähig waren. Daher sind Fossilien dieser Gruppe sehr selten.

Missing-Link in der Amphibien-Evolution

Daher ist die aktuelle Entdeckung durch ein Team um Rainer Schoch vom Naturkundemuseum Stuttgart umso bedeutsamer: Die Wissenschafter konnten zwei 220 Millionen Jahre alte Urzeitfunde aus Kirgistan als ältesten Salamander der Welt identifizieren. Die Fossilen aus der Zeit der Trias liefern einen Missing-Link in der Evolution der Amphibien.



Als die Forscher bei einer Grabung in Kirgistan ein bemerkenswertes Fossil entdeckten, fanden sie Ähnlichkeiten mit einem weiteren Fund aus den 220 Millionen Jahre alten Schichten von Madygen in Kirgistan, der in Moskau aufbewahrt wird. Nach mehreren Untersuchungen stellte sich heraus, dass der neue Skelettfund und das Stück in Moskau von derselben Art stammen, Triassurus sixtelae. Angestoßen durch den neuen Fund konnten eindeutige Merkmale der Salamander an beiden Skeletten nachgewiesen werden, die Triassurus zum ältesten Nachweis der Salamander auf der Welt machen.

Moderne und ursprüngliche Eigenschaften

"Obwohl der Urzeit-Salamander nur fünf Zentimeter groß ist, liefern die Fossilien von Triassurus sixtelae sehr viele neue Erkenntnisse für unsere Untersuchungen zum Ursprung der Amphibien. Wir sind einen Schritt weiter bei der Erforschung der Evolution der Frösche und Salamander", sagt Schoch. Denn Triassurus sixtelae besitzt neben den Salamander-Merkmalen auch Eigenschaften ursprünglicher Amphibien, die auch Hinweise auf die Herkunft der heutigen noch lebenden Amphibien insgesamt geben, wie die Fordcher im Fachjournal "Pnas" berichten. Triassurus besiedelte einen Süßwassersee schon einige Millionen Jahre bevor die ersten Dinosaurier auf der Erde erschienen. (red, 13.5.2020)