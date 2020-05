Cornelia Vospernik wechselt schon mit Anfang Juni statt Juli nach Rom. Foto: orf, Günther Pichlkostner

Wien/Rom/Berlin – In den ORF-Korrespondentenbüros in Berlin und Rom stehen personelle Änderungen bevor. Mit 1. Juni wird Verena Gleitsmann nach Berlin entsandt. Ursprünglich hätte Volker Obermayr nach Deutschland wechseln sollen, er hat seine Bewerbung aber aus persönlichen Gründen zurückgezogen, bestätigte ein Sprecher des ORF einen Bericht der "Salzburger Nachrichten".

Gleitsmann, die bis 2017 USA-Korrespondentin war, wird Hanna Sommersacher ablösen. Weiterhin in Berlin tätig sind Andreas Jölli und Büroleiterin Birgit Schwarz.

Auch im ORF-Korrespondentenbüro in Rom gibt es eine kleine Planänderung: Cornelia Vospernik wechselt schon mit Anfang Juni statt Juli nach Italien, um die zweite Korrespondentin Katharina Wagner zu entlasten und einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, bestätigte der ORF. Schließlich müsse sie wegen der Coronakrise in Italien auch erst einmal zwei Wochen in Quarantäne. Vospernik wird wie berichtet neue Büroleiterin statt Mathilde Schwabeneder, die ihren Ruhestand antritt. (APA, 12.5.2020)