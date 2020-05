Die Ermittler des Landeskriminalamt waren am frühen Abend noch am Tatort, nachdem ein 87-Jähriger zunächst seine Frau und dann sich selbst tötete. Foto: APA/Lukas Huter

Klagenfurt – Ein 87-jähriger Mann hat am Dienstag in Klagenfurt seine 83-jährige Ehefrau und sich selbst getötet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat am Nachmittag. Laut ersten Informationen benutzte der Pensionist eine Schusswaffe. Die Ermittler des Landeskriminalamt waren am frühen Abend noch am Tatort.



Im vergangenen Jahr wurden 34 Frauen in Österreich getötet. Die Täter stammen meist aus dem engsten Umfeld der Frauen. Nur etwa zehn Prozent der Anzeigen bei häuslicher Gewalt endeten mit einer Verurteilung. Während der Corona-Krise kam es bereits zu einem leichten Anstieg bei häuslicher Gewalt, Frauenhäuser sind teils am Limit ihrer Aufnahmekapazitäten. Gewaltschutzorganisationen fordern immer wieder eine Aufstockung der Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen. (APA, red, 12.5.2020)