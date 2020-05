Foto: APA/dpa/Sven Hoppe

Wien – Ein nächster großer Schritt in Richtung Normalität, wie wir sie bis vor zwei Monaten kannten, steht offenbar unmittelbar bevor. Ab Freitag sollen die Grenzen zu Deutschland wieder geöffnet werden, berichteten übereinstimmend die "Vorarlberger Nachrichten" und die deutsche "Bild" am Dienstagabend. Nur noch stichprobenartig soll es Grenzkontrollen geben.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird jedenfalls am Mittwoch das Kleinwalsertal in Vorarlberg besuchen, das aufgrund der Erreichbarkeit nur über Deutschland besonders von den Corona-bedingten Grenzschließungen betroffen ist, wie es am Wochenende aus dem Kanzleramt hieß. Kurz werde sich gemeinsam mit Landeshauptmann Markus Wallner und Staatssekretär Magnus Brunner (beide ÖVP) ein "persönliches Bild" von der Situation machen, lautete der Tenor.

Fixe Grenzöffnungen

Fest steht jedenfalls, dass zwischen Oberösterreich und Bayern am Mittwoch drei Grenzübergänge geöffnet werden. Darauf haben sich laut Bundespolizei Passau deutsche und österreichische Behörden geeinigt. Konkret geht es um die Grenzübergänge Breitenberg-Hinteranger/Vorderanger und Voglau, die von 7 bis 20 offen sein werden, sowie Bad Füssing-Obernberg (6–20 Uhr).

Die Bodenseeregion macht sich ebenfalls für die Öffnung der Grenzen stark. "Die Regionen rund um den See setzen sich verstärkt in Richtung ihrer Bundesregierungen für eine Grenzöffnung ein", sagte Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstag nach einer Videokonferenz mit den Regierungschefs der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK). Die Stimmung in den Regionen sei eindeutig. Die Länder und Kantone rund um den Bodensee könnten die Reisebeschränkungen aus mehreren Gründen nicht mehr nachvollziehen, unterstrich Wallner als aktueller Vorsitzender der IBK.

Merkel spricht von zweistufigem Prozess

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hatte untertags Hoffnung auf eine schrittweise Öffnung der Grenzen zu den Nachbarländern gemacht. Es werde an vielen Stellen ein zweistufiger Prozess sein, sagte Merkel am Dienstag laut Teilnehmern in einer virtuellen Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Ihr sei wichtig, dass die Kontrollen nicht "bis ultimo" fortgesetzt würden.

Wenn es das Infektionsgeschehen hergebe, habe man eine klare Perspektive zur Wiederherstellung der Schengen-Systems offener Binnengrenzen in der EU, sagte Merkel demnach. Das Allernotwendigste sei die Öffnung der Grenzübergänge insgesamt. Das Thema werde am Mittwoch im Kabinett besprochen. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) wolle sich bis Freitag zu dem Thema äußern. (red, 12.5.2020)