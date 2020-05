Via Ö24 erklärte der Gesundheitsminister, man arbeite "unter Hochdruck" an Lösungen für die Kulturveranstaltungen

In dieser Galerie: 2 Bilder Versucht die aufgebrachte Kulturszene zu beruhigen: Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Foto: APA / Herbert Pfarrhofer Leere Bühne am Wiener Volkstheater – nur eine von vielen seit dem Shutdown Mitte März. Foto: APA / Georg Hochmuth

Angesichts der Aufregung rund um die verschleppten Pläne für eine Wiedereröffnung der Kultureinrichtungen im Zuge der Corona-Krise stellte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) via Ö24 zunächst das Wiederaufleben von Theaterveranstaltungen in Aussicht – und zwar ab 29. Mai. Mit Staatssekretärin Ulrike Lunacek (ebenfalls Grüne) werde gerade an geschützten Rahmenbedingungen gearbeitet, um in den Theatern etwa genügend Abstand zu wahren, hier sei man sich "absolut einig".

Grüne unter Druck



Bis zum Sommer sollen auch kleinere und mittlere Kulturveranstaltungen wieder möglich sein – darunter arbeite man "unter Hochdruck", versicherte der Gesundheitsminister. Anschober hofft damit, die Kulturschaffenden wieder zur beruhigen – zuletzt gerieten Lunacek, aber auch Vizekanzler Werner Kogler (ebenfalls Grüne) als Kulturminister in der Szene unter heftige Kritik, weil sich die Künstler beim sogenannten Hochfahren der Republik völlig ignoriert fühlten. (nw, 13.05.2020)