Coronavirus-Cluster

1.608 Postings

Neuer Streit zwischen Bund und Wien nach Corona-Ausbruch in Postzentrum

In Hagenbrunn sind 280 Bundesheersoldaten im Einsatz, weil Postmitarbeiter geschlossen in Quarantäne geschickt werden mussten – Die Stadt Wien sieht sich in ihrer Containment-Strategie bestätigt, vom Bund gibt es Kritik