Nach beinahe zwei Jahren Pause hat sich Pocophone wieder zurück gemeldet. Das Xiaomi-Spin-off hat ein neues Flaggschiff in sein Smartphone-Sortiment aufgenommen. Es heißt Poco F2 Pro und ist in Sachen Preis – entgegen erster Befürchtungen – als 5G-Handy eine deutliche Ansage an die Konkurrenz.

Wie erwartet handelt es sich bei dem Gerät defacto um einen Rebrand des Redmi K30 Pro, das mit anderer Firmware ausgestattet wird. Die Frontseite ziert ein 6,7-Zoll-AMOLED-Display, das eine Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel mitbringt. Es bietet eine Helligkeit von bis zu 500 nits auf und unterstützt HDR10+. Verzichten muss man allerdings auf eine Wiedergabefrequenz jenseits der üblichen 60 Hertz. Unter dem Bildschirm sitzt ein Fingerabdruckscanner für schnellere Entsperrung.

Argus World

Snapdragon 865, Quad-Kamera



Für ausreichend Performance sorgen soll Qualcomms aktueller Snapdragon 865, dem je nach Modell 6 oder 8 GB RAM zur Seite stehen. Eine Art Flüssigkeitskühlung soll ihn auch während Gamingsessions vor zu großer Wärmeentwicklung bewahren. Dazu gibt es 128 oder 256 GB Onboardspeicher.

Die Hauptkamera sitzt in einer runden Fassung und operiert mit vier Sensoren. Nämlich einem 64 MP Weitwinkelsensor, einem 13 MP Ultraweitwinkel-Modul, einem Chip für Teleaufnahmen und Makro mit 5 MP sowie einem Tiefenerkennungssensor, der nominell mit 2 MP arbeitet. Die Selfiekamera bietet 20 MP und sitzt in einem ausfahrbaren "Pop-up"-Modul in der Oberseite.

Foto: Pocophone

5G, Klinkenstecker, Widevine L1

Konnektivitätsseitig gibt es neben 5G- und 4G-Support auch nocht ax-WLAN, Bluetooth 5.1, NFC sowie ein Infrarotmodul. Das Poco F2 Pro bietet zwei SIM-Steckplätze. Besitzer klassischer Kopfhörer werden auch nicht im Stich gelassen, denn ein 3,5mm-Klinkenanschluss ist ebenso an Bord. Wer gerne Netflix und Co. am Smartphone schaut, darf zudem beruhigt sein: Das Telefon unterstützt diesmal ab Werk Widevine L1, dementsprechend sind keine Restriktionen hinsichtlich der Wiedergabe von HD-Inhalten zu befürchten.

Der Akku bietet eine Kapazität von 4.700 mAh und ist schnellladekompatibel mit einer Leistung von bis zu 30 Watt. Damit soll es möglich sein, ihn binnen 63 Minuten über den USB-C-Port (USB 2.0) vollständig zu laden.

Foto: Pocophone

Kampfpreis



Das Poco F2 Pro ist ab sofort über das chinesische Handelsportal Aliexpress sowie Gearbest verfügbar und kann dort auch von europäischen Kunden bestellt werden. Zudem soll es bald auch auf Amazon landen. Wie es hier konkret mit der Verfügbarkeit in Europa bzw. Österreich aussieht, ist aktuell noch unklar. Eine Anfrage wurde diesbezüglich aber schon gestellt.

499 Euro verlangt man für das "kleinere" Modell mit 128 GB Onboardspeicher und 6 GB RAM. Wer die 256/8 GB-Variante möchte, muss hundert Euro mehr – also 599 Euro – investieren. Wenngleich das Handy damit deutlich teurer ist, als sein Vorgänger, unterbietet man damit alle anderen bisher am Markt verfügbaren Handys, die den Snapdragon 865 und vergleichbare Features mitbringen. (gpi, 13.05.2020)