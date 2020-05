Foto: BMI / Alexander TUMA

Sie berichten in Ihrer Online Ausgabe vom 3.9.2019, abrufbar unter https://www.derstandard.at/story/2000108150923/von-blaue-netzwerken-und-schwarzenraechern-im-innenministerium unter der Überschrift "Von blauen Netzwerken und schwarzen Rächern im Innenministerium" über Personen, die aus der FPÖ kommen und unter Innenminister Kickl offenbar gezielt in führende Positionen im Innenministerium gehievt worden sein sollen und schreiben in diesem Zusammenhang in Bezug auf meine Person:

"Neben Christoph Luisser, freiheitlicher Gemeinderat (…) fällt in der Riege blau gefärbter Beamter auch Bernhard M. auf."

Diese Tatsachenmitteilung ist unrichtig bzw. in irreführender Weise unvollständig. Ich bin kein Beamter, sondern Vertragsbediensteter mit einem auf fünf Jahre befristeten Dienstvertrag.