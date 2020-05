Was haben Attila Hildmann, Sido und Xavier Naidoo gemeinsam? Alle drei sind unter die Verschwörungstheoretiker gegangen und verbreiten wilde Thesen zu Corona & Co. Nintendo ist ferner wieder einmal gegen ein Fan-Projekt vorgegangen. "Super Mario 64" war zuvor am PC spielbar. Zuletzt haben wir noch ein richtig günstiges Smartphone für euch aufgespürt: Das High-End-Smartphone Poco F2 Pro wird für nur 500 Euro verkauft. Viel Vergnügen beim Lesen!

Hildmann, Naidoo, Sido: Wenn Promis zu Verschwörungstheoretikern werden

Doch ein Preiskracher: Poco F2 Pro vorgestellt

"Super Mario 64" für PC: Nintendo lässt Anwälte auf Fanprojekt los

Facebook will erkrankten Moderatoren 52 Millionen Dollar zahlen

Forever Homeoffice: Twitter-Mitarbeiter dürfen "für immer" von zu Hause aus arbeiten

"Was Europa wissen darf": Von der Übermacht der US-Geheimdienste

24 Millionen Dollar gestohlen: 15-Jähriger soll Hackerring geleitet haben

AK-Test: Starke Preisunterschiede bei Online-Anbietern je nach Endgerät