Frühlingszeit ist Kräuterzeit – auf Wiesen und in Wäldern gibt es allerlei Pflänzchen, die sich auch zum Verzehr eignen. Welche pflücken und verkochen Sie gern?

Aus Brennnesselblättern und Löwenzahn lässt sich ein gutes Pesto zubereiten. Foto: dulezidar Getty Images/iStockphoto

Ob im Salat, als Suppe, Pesto oder Tee – Wildkräuter schmecken nicht nur gut, sie sind gesund und in der Natur fast überall zu finden. Wer sich auf die Suche macht, wird je nach Jahreszeit auf Bärlauch, Vogelmiere, Brunnenkresse, Brennnessel, Salbei, Kamille, Gänseblümchen oder Giersch stoßen. Diese zählen zu den bekannten Wildkräutern, die seit jeher als Nahrungs- oder auch als Heilmittel verwendet werden.

Tipps und Tricks für die Zubereitung

Wer sich auf die Suche nach essbaren Kräutern macht, sollte allerdings Kenntnis über das Gepflückte haben, um Ungenießbarem oder gar Giftigem vorzubeugen. So kann man sich selbst in Büchern oder im Internet über die Inhaltsstoffe und Eigenschaften von Wildkräutern informieren. Aber auch bei Workshops und Wanderungen kann man lernen, was es beim Pflücken und Verarbeiten zu beachten gilt. Rezepte und Tipps zum Kochen mit Wildkräutern findet man außerdem auf diversen sozialen Netzwerken, wie diese Instagram-Userin zeigt:

Mit welchen Wildkräutern kochen Sie gern?

Welche Rezepte können Sie empfehlen? Wo pflücken Sie Wildkräuter am liebsten? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 22.5.2020)