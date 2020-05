In dieser Galerie: 4 Bilder "Disco Elysium" "Disco Elysium" "Disco Elysium" "Disco Elysium"

Überraschungshit Disco Elysium ist einer der besten Rollenspiele der vergangenen Jahre und erhält nun eine deutsche Übersetzung. Allerdings dürften noch ein paar Monate vergehen, bis das Spiel vollständig übersetzt wurde. Auf einer eigens eingerichteten Website zeigt Entwickler ZA/UM den aktuellen Stand auf: Während koreanisch und spanisch bereits bei 44 beziehungsweise 30 Prozent stehen, liegt Deutsch bei nur fünf Prozent.

Disco Elysium

Ganz ohne Zutun der Community

Für die Übersetzung ist übrigens Testronic Labs zuständig, die seit rund 20 Jahren in diesem Bereich tätig sind. Unterstützung wird im Gegenzug zu anderen Sprachen übrigens keine gesucht. Möglicherweise führt dies auch dazu, dass die deutsche Übersetzung noch länger dauern wird. Im Falle der anderen Sprachen wird mit Teams zusammengearbeitet, die der Community entstammen.

Eine gewisse Einstiegshürde

Disco Elysium lebt von Dialogen. Bei dem Spiel geht es darum einen Kriminalfall zu lösen. Allerdings stößt man im Laufe der Zeit auf etliche Charaktere und Zwischenfälle, die die Arbeit deutlich erschweren und das Game in eine komplett neue Richtung lenken. Umso wichtiger ist es also, all die teilweise längeren Texte zu verstehen. Angesichts des hohen Sprachniveaus ist dies gar nicht so einfach. (red, 13.5.2020)