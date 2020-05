"GTA 5" soll in Bälde kostenlos im Epic Games Store erscheinen. Foto: Rockstar Games

Erscheint GTA 6 exklusiv für die PS5? Im Inside-Xbox-Livestream hat Microsoft sämtliche Partner gelistet, die an Spielen für die Xbox Series X arbeiten. Von Rockstar Games fehlt bis jetzt jede Spur. Seither wird im Netz diskutiert, ob denn Sony tatsächlich ein riesiger Coup gelungen ist, das anstehenden Open-World-Spektakel für die Playstation zu sichern.

Rockstar Games würde eigenes Geschäft beschneiden

Allzu realistisch ist dies jedoch nicht, wenn man einen Blick auf die Verkaufszahlen von GTA 5 wirft. So wurde das Spiel in den vergangenen sechs Jahren mehr als 120 Millionen Mal verkauft. Auch heute spült das Game Millionen in die Kassen des Herstellers dank Online-Modus. Strategisch würde es also wenig Sinn machen, bei GTA 6 eine nicht unbedeutende Anzahl an Spielern auszuklammern.

"GTA 5" soll kostenlos im Epic Games Store kommen

Zu GTA 5 geht unterdessen das Gerücht umher, dass das Spiel in den kommenden Tagen kostenlos im Epic Games Store erscheint. Auf der Plattform werden regelmäßig Spiele verschenkt. Einen Blockbuster wie GTA 5 hat es aber bislang noch nicht gratis gegeben. Rockstar Games hat aber gute Gründe dafür: So kann man ganz einfach etliche neue Spieler auf die Server holen, die dann wiederum Geld ausgeben. (red, 13.5.2020)