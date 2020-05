Emily Blunt wirft tagtäglich beim Pendeln nach Manhattan sehnsüchtige Blicke aus dem Zug: "Girl On A Train", 20.15, ORF 1.

Foto: ORF / Sevenone / Constantin Film

19.40 REPORTAGE

Re: Ein Virus bedroht Rumänien Auslandsrumänen, die in ihre Heimat zurückkehren, treffen die strengen Quarantänebestimmungen ebenso hart wie kinderreiche Roma-Familien die Ausgangsregelungen. Reportage aus einem Land, in dem der Alltag mitunter zum Kraftakt wird. Bis 20.15, Arte

20.15THRILLER

Girl on a Train(USA 2016, Tate Taylor) Emily Blunt als Pendlerin, die vom Zug aus beim täglichen Pendeln nach Manhattan eine ihr glücklich erscheinende Familie beobachtet. Bis sie selbst in blutige Geschehnisse hineingezogen wird. Tate Taylors Verfilmung des Bestsellers von Paula Hawkins punktet vor allem mit der Hauptdarstellerin Emily Blunt als von Erinnerungslücken heimgesuchter Alkoholikerin. Bis 22.00, ORF1

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Hochzeiten und Todesfälle Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen auch vor Ereignissen nicht halt, die sich über Menschenansammlungen und menschliche Nähe geradezu zu definieren scheinen. Bis 22.00, ORF 2

21.45 SERIE

Die Wege des Herrn – Staffel 2 (1–4/10)(Rides Upon the Storm, DK 2018, Louise N. Friedberg) In Die Wege des Herrn wendet sich Adam Price, Autor der dänischen Politserie Borgen, dem Glauben und der Spiritualität zu. Erzählt wird die Geschichte der Pfarrersfamilie Krogh, deren Mitglieder seit 250 Jahren im Pfarramt tätig sind. Bis 1.45, Arte

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Leben nach Corona: Bleibt alles anders? Gäste bei Michael Fleischhacker sind der Schauspieler Tobias Moretti, der Mediziner Werner Bartens, die Attac-Aktivistin Lisa Mittendrein und der Publizist Roland Tichy. Bis 23.30, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Spezial: OK, Boomer – Wie die Corona-Krise das Verhältnis der Generationen verändert Das Wirtschaftsmagazin beleuchtet einen schwelenden Konflikt, der sich in Zeiten von Corona noch weiter zu verschärfen droht. Bis 23.05, ORF 2