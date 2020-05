Das Restprogramm wird in englischen Wochen durchgepeitscht, das Cupfinale am 29. Mai ausgetragen

It's on. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Die Stimmung bei den zwölf Fußballvereinen der Tipico-Bundesliga ist seit Dienstagvormittag zwar noch nicht ausufernd, aber doch sehr gut. Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Sportminister Werner Kogler hatten ja dem Re-Start der Meisterschaft mit Geisterspielen zugestimmt. Am Mittwochnachmittag konferierten die Klubs per Video, der Rahmenspielplan wurde diskutiert und auch beschlossen.

Es geht bereits am 2./3. Juni mit der Meister- und Qualifikationsgruppe los (Quali-Gruppe am 2.). Je zehn Runden stehen aus, es gibt ausschließlich englische Wochen, am 4../5 Juli will man fertig sein. Bis zum 15. Juli sollen auch die Playoffs für den Europacup erledigt sein. Kurz davor, nämlich am 29. Mai, steigt im leeren Klagenfurter Stadion (20.45 Uhr) das Cupfinale zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau.

Der Vorschlag des Weltverbands Fifa, fünf statt drei Spieler auswechseln zu dürfen, um die Verletzungsgefahr zu minimieren, wurde noch nicht behandelt. Am 15. Mai darf jedenfalls ins Mannschaftstraining eingestiegen werden, trotz Corona ist Körperkontakt in Form von Zwei- oder auch Dreikämpfen erlaubt. (hac, 13.5.2020)