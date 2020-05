ITALIEN: Niedrige Reproduktionszahl, großer Druck auf die Regierung

Italien gehört zu den von der Corona-Krise stark betroffenen Ländern. Doch seit einem Monat sinkt die Zahl der aktiven Infektionen signifikant, die Reproduktionsrate ist je nach Region auf 0,29 bis 0,96 gesunken. Also wächst der Druck auf die Regierung in Rom, die Maßnahmen rasch zu lockern. Vor allem aus der Tourismusbranche ertönen laute Rufe, sie allein sorgt für rund 13 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Die Regierung von Giuseppe Conte bleibt aber dabei, das Land als Ganzes zu begreifen und nicht nach Regionen zu unterscheiden, wo die Zustände schon wieder besser (vor allem im Süden) oder noch immer ziemlich brisant (Lombardei) sind.

Die Landesregierung in Südtirol preschte nun vor und öffnete eigenmächtig Geschäfte, Restaurants und Museen, bald auch Hotels. In Italiens nördlichster Provinz macht das Geschäft mit deutschen Touristen 70 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Um dieses zu retten, ist Landeshauptmann Arno Kompatscher bereit, juristische Konsequenzen zu tragen. Ein Problem allerdings bleibt: Die Grenze zu Österreich kann nicht von Bozen, sondern nur von Rom aus geöffnet werden. Und das wird noch dauern. (gian)





KROATIEN: Stetige Lockerungen, um Touristen anzulocken

Der Sommer kann beginnen, in Kroatien kann man ab dem 18. Mai baden gehen. Und auch die Einreisen werden langsam erleichtert. Bürger, die "sich nach EU-Richtlinien" in Kroatien aufhalten dürfen, können seit dem 9. Mai bereits einreisen. Sie sollen allerdings 14 Tage lang nur im Notfall hinausgehen. Durchreisen sind innerhalb von 24 Stunden möglich. Vieles ist aber bereits Interpretationssache, denn geplant ist die Öffnung für Touristen zu Beginn der Urlaubssaison. Eine Ausnahme bleibt die Insel Brač, auf der die Pandemie nicht im Griff ist und wo weiterhin eine Ausgangssperre gilt.

Die meisten Ansteckungen gibt es in der Gespanschaft Split. Ansonsten darf man seit Montag wieder durchs Land reisen. Auch die Eisenbahnen fahren wieder. Die Lockerungen basieren auf der günstigen Datenlage. Am 4. Mai gab Premier Andrej Plenković bekannt, dass der Reproduktionsfaktor unter 0,8 liegt. Das heißt, eine Person steckt weniger als eine Person an. Die Kurve flacht sich seit Mitte April ab. Zurzeit sind etwa 2.200 Personen mit dem Virus infiziert. Insgesamt sind bisher 91 Personen an Covid-19 verstorben. (awö)





GRIECHENLAND: Ab in den Süden mit Covid-Test im Gepäck

Auf Santorin werden am Strand Plexiglasboxen aufgestellt, unter denen sich Touristen Covid-19-safe sonnen können. Geplant ist, dass Gäste noch in ihren Heimatländern, bevor sie ins Flugzeug steigen, einen Test machen sollen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, damit auch Mitreisende sichergehen können, dass keine Infizierten nach Griechenland gelangen. Für Österreicher dürfte nicht einmal das notwendig sein, weil es zu den Staaten gehört, die gezeigt haben, dass sie die Pandemie im Griff haben.

Athen, das selbst sehr früh reagiert hat und effiziente Maßnahmen durchführt, will prinzipiell EU-weite Regelungen. Vorkehrungen für Hotels, Herbergen und Fähren werden ausgearbeitet. Insbesondere in Restaurants und rund ums Wasser werden Abstandsregeln gelten. Viele Flugunternehmen fliegen jedenfalls Destinationen in Griechenland ab kommender Woche wieder an. Ab 15. Mai sind Einreisen für EU-Bürger wieder möglich. Zurzeit sind 2.700 Menschen infiziert, 152 Personen starben bisher. Der Reproduktionsfaktor wird auf 0,9 geschätzt. Die Kurve flacht sich seit 21. April ab. (awö)





TOURISMUSBRANCHE: Mit Kündigungen und staatlicher Unterstützung durch die Krise

"Was wollen Sie sonst machen? Einen Film schauen?" Fritz Joussen, der Chef des Tourismuskonzerns Tui, beteuert, dass es auch nach der Corona-Krise Bedarf an Urlaubsreisen geben wird – und klammert sich wie andere Branchenvertreter an das Prinzip Hoffnung. Schließlich zählt der Tourismus zu den am schwersten von der Krise betroffenen Bereichen. Damit der Reiseanbieter selbst durch die schwere Zeit kommt, verordnet er sich und der Belegschaft eine Rosskur.

Jeder zehnte Arbeitsplatz wird gestrichen, was insgesamt 8.000 Tui-Mitarbeiter den Job kostet. Zudem werden Investitionen zurückgefahren. Ohne Unterstützung durch die öffentliche Hand wird es auch nicht gehen, Tui sicherte sich in Deutschland einen staatlich garantierten Überbrückungskredit von 1,8 Milliarden Euro. Mit mehr als 2,1 Milliarden Euro an liquiden Mitteln hofft der Konzern über die Krise zu kommen, welche die gesamte Branche bis in die Grundfesten erschüttert. Was danach kommt? "Es wird eine andere Tui sein und ein anderes Marktumfeld vorfinden als vor der Pandemie", erklärte Joussen. "Das macht Einschnitte erforderlich." (aha)