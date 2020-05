Epic Games hat mit einer Tech-Demo die Möglichkeiten der PS5 demonstriert. Foto: Epic Games

Epic Games hat mit der Unreal Engine 5 aufgezeigt, wie Gaming auf der PS5 aussehen kann. Der Hersteller hat das Summer Game Fest genutzt, um einen ersten Ausblick auf die anstehende Version ihrer Game-Engine zu ermöglichen. Die auf der Konsole vorgeführte Demo namens "Lumen in the Land of Nanite" soll spielbar und mit einer PS5 via HDMI aufgenommen worden sein.

Unreal Engine

Fokus der neuen Unreal Engine

Der Name der Tech-Demonstration ist nicht umsonst gewählt. So sollen "Lumen" und "Nanite" im Fokus der nächsten Version der Engine stehen. Erstgenannter Begriff sieht eine dynamische Beleuchtung vor, während das zweite Buzzword für mehr Detailtiefe steht. Die Demo ist mittlerweile in voller Länge auf Youtube zu sehen.

Microsoft machte es bereits vor

Tech-Demos bringen zumeist einen beschönigten Ausblick mit sich. In dem Video gezeigte Grafik entspricht dann oftmals nicht dem finalen Produkt. Immerhin ist es aber durchaus interessant anzusehen, was mit der PS5 alles möglich ist. Microsoft hat bereits vergangene Woche einen ersten Ausblick gegeben. Hier bekam man immerhin echtes Gameplay und keine Tech-Demo zu sehen. (red, 13.5.2020)