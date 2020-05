Hier sind deine Schlagzeilen am Donnerstag:

Der Liveticker heute ist hier zu finden.

[International] Grenzöffnungen nach Corona-Krise: Freie Fahrt zu den lieben Nachbarn.

Podcast: Deutsche willkommen und Urlaub am Meer? Alles zu den Grenzöffnungen.

[Inland] Protokolle zeigen, wie Regierung gegen Expertenmeinungen handelte.

[Wirtschaft] Statistik Austria: Neuer Chef mit gutem Draht zur Industriellenvereinigung.

Pro und Kontra: Wien verschenkt Gastronomie-Gutscheine.

[Gesundheit] Altersverteilung, Sterblichkeitsrate und weitere internationale Zahlen zu Covid-19.

[Web] Wenn Contact-Tracing schiefgeht: Restaurantmitarbeiter soll Kundin nachgestellt haben.

[Sport] Fußball-Bundesliga startet bereits am 2. Juni.

[Arbeitsrecht] Auf was ihr bei Arbeitsverträgen besonders achten müsst, erfahrt ihr hier.

[Immobilien] Entrümpeln leicht gemacht – Tipps und Tricks!

[Wetter] Kompaktere Wolkenmassen halten sich vor allem entlang und nördlich des Alpenhauptkammes und auch tagsüber lockert es hier kaum auf. In der Früh um am Vormittag kann es immer wieder leicht regnen, bevor sich tagsüber meist trockenes Wetter durchsetzt. Mehr Sonnenschein gibt es im Süden und Südosten. Der Wind weht teils mäßig. Frühtemperaturen 4 bis 12 Grad, Tageshöchsttemperaturen 11 bis 24 Grad. Am wärmsten ist es in den südlichen Landesteilen.

[Zum Tag] Am 14. Mai 1955 unterzeichneten acht Staaten des so genannten Ostblocks während des Kalten Krieges in der polnischen Hauptstadt Warschau den Warschauer Vertrag zur Gründung eines Militärbündnisses als Reaktion auf die Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in die NATO.