Die Champions League kehrt ins Free TV zurück – Servus TV sicherte sich die Rechte für drei Jahre. Foto: imago images / Sven Simon

Wals-Siezenheim – Das Licht wird heller im Dunkel der TV-Fußballrechte: Servus TV ist für drei Jahre neuer Free-TV-Partner der Europäischen Fußball-Union (UEFA) und wird ab Sommer 2021 pro Saison insgesamt 33 Live-Spiele aus der Champions League, der Europa League sowie der neu gegründeten Europa Conference League übertragen. Dies teilte der heimische Privatsender mit Sitz in Salzburg am Donnerstag in einer Aussendung mit – der STANDARD berichtete bereits.

"Das ist europaweit einzigartig und freut uns dementsprechend! Die UEFA Champions League und die UEFA Europa League vereint bei einem Free-TV-Sender gibt's nur bei ServusTV", betonte Senderchef Ferdinand Wegscheider.

Finalspiele und Partien am Mittwoch

Teil des Rechte-Paketes sind Matches der Gruppenphase, Toppartien der K.o.-Runde sowie die Finalspiele aller drei Wettbewerbe. Bei der Champions League hat ServusTV für die Mittwochspiele das Erstauswahlrecht, für die Europa League und Europa Conference League, die 2021/22 erstmals ausgetragen wird, grundsätzlich das Erstauswahlrecht in jeder Runde.

Fußballfans dürfen sich zudem über zahlreiche Highlights und Magazine rund um die drei Bewerbe freuen. Alle ServusTV-Live-Spiele werden nach der Ausstrahlung in der Mediathek zur Verfügung stehen.

Puls 4 noch in der kommenden Saison am Zug

Die Champions League war seit der Saison 2018/19 nur noch exklusiv gegen Bezahlung in Österreich zu sehen. Bei der Europa League ist auch noch in der kommenden Saison Puls 4 der österreichische Free-TV-Partner der UEFA, bevor dann ServusTV bis inklusive 2023/24 europäischen Spitzenfußball aus allen drei Europacup-Bewerben im frei empfangbaren Fernsehen zeigen darf.

STANDARD-Infos zufolge hat sich auch der ORF ein Rechtepaket an der Europa League gesichert, was bis jetzt weder die Uefa noch der öffentlich-rechtliche Sender bestätigen wollen.

Deutschland

In Deutschland holte der Streamingdienst Dazn den Großteil der Champions-League-Rechte, die Dienstagspiele gingen wie berichtet an Amazon Prime. Sky ging hingegen leer aus. Die Rechte an der Europa League dürfte sich in Deutschland RTL gesichert haben. Bei den Fußballbewerben gibt es eine Vielzahl an Rechtepaketen, offizielle Bestätigungen durch die Uefa stehen noch aus, wer in welchem Umfang zum Zug kommt. Offen ist auch noch, welcher Pay-TV-Anbieter in Österreich die Champions League ab der Saison 2021/22 übertragen wird. (red, APA, 14.5.2020)