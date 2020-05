Klagsbeschluss soll laut informierten Kreisen am Donnerstagvormittag ergehen

Die EU-Kommission befasst nun den EuGH mit der heimischen Familienbeihilfen-Indexierung. Foto: Imago / Winfried Rothermel

Die EU-Kommission will den Europäischen Gerichtshof (EuGH) mit der Indexierung der Familienbeihilfe befassen. Informierten Kreisen in Brüssel zufolge soll der Klagsbeschluss am Donnerstagvormittag ergehen. Die EU-Kommission hatte im vergangenen Jahr ein mehrstufiges Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet.

Österreich beharrte jedoch auf der umstrittenen Anpassung der Familienbeihilfe an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten der im EU-Ausland lebenden Kinder. Der EuGH ist bereits damit befasst, da das heimische Bundesfinanzgericht den Fall vorgelegt hat. (APA, 14.5.2020)