Diese beiden nehmen es sehr genau. Foto: gettyimages/istockphoto/archigram

Seit Mai ist das Leben wieder etwas einfacher, die Ausgangsbeschränkungen wurden aufgehoben, und langsam kommt das öffentliche Leben wieder in die Gänge. So geht es auch Singles, denn auch Dates steht im Prinzip nichts mehr wirklich im Weg – außer vielleicht die Abstandsregeln. Doch auch mit einem Meter Abstand und – zumindest bisher – ohne geöffnete Lokalen sind nette Treffen möglich. Auch bei einem Spaziergang, einem Bier im Park oder einem Picknick im Grünen kann man sich gut kennenlernen. Und es tut auch einfach gut, einmal wieder neue Gesichter zu sehen und es aus der eigenen Corona-Freundesbubble zu schaffen. So sieht das auch dieser STANDARD-User:

Und machmal findet man die Liebe eben an ungewöhnlichen Orten, in mehr als ungewöhnlichen Zeiten:

Hatten Sie schon ein Date?

Und wie ist es gelaufen? Haben Sie sich an die Abstandsregeln gehalten? Erzählen Sie von Ihren Verabredungen! (aan, 15.5.2020)