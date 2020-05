Deutschlands Beitrag kommt von Ben Dolic. Foto: Epa/MARTIN ZIEMER

Hamburg – In der ARD-Show "Eurovision Song Contest 2020 – das deutsche Finale" werden am Samstag drei der zehn vom deutschen Publikum ins Finale gestimmten Kandidaten live in der Hamburger Elbphilharmonie auftreten. Moderatorin Barbara Schöneberger wird Ben & Tan (Dänemark), Dadi Freyr und Gagnamagnid (Island) sowie The Roop (Litauen) begrüßen, wie der NDR am Donnerstag in Hamburg mitteilte.

Auch Ben Dolic, der für Deutschland mit "Violent Thing" angetreten wäre, wird vor leeren Rängen auf der Bühne stehen. Der Auftritt in der Elbphilharmonie soll sich dabei so eng wie möglich an der für Rotterdam geplanten Inszenierung orientieren. Die wurde von dem US-amerikanischen Choreografen Marty Kudelka entworfen, der bereits mehrere Tanzshows für Justin Timberlake inszeniert hatte. Sein Auftritt steht bei der Kür des "deutschen Siegers der Herzen" allerdings nicht mit zur Wahl.

Wer ist dabei?

Zu den zehn Finalisten des deutschen ESC (Samstag, 20.15 Uhr, das Erste) gehören zudem Aserbaidschan, Bulgarien, Italien, Malta, Russland, Schweden und die Schweiz. Sie werden dem NDR zufolge in Musik- oder Auftritts-Videos zu sehen sein. Nicht geschafft hat es hingegen der österreichischen Vertreter Vincent Bueno, der vergangenes Wochenende im Halbfinale ausgeschieden ist. Das deutsche Finale soll von ESC-Urgestein Peter Urban und Sänger Michael Schulte kommentiert werden.

Der für den 16. Mai in Rotterdam geplante Eurovision Song Contest musste wegen der Coronapandemie abgesagt werden. Sowohl die ARD als auch ProSieben haben daraufhin Ersatzshows auf die Beine gestellt, die am Samstag im Fernsehen laufen. Auf ORF 1 ist wiederum die offizielle EBU-Ersatzshow "Europe Shine A Light" zu sehen, die ab 21 Uhr live aus dem niederländischen Hilversum übertragen wird. (APA, 14.5.2020)