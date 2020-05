Das gefeierte Gangster-Abenteuer von Rockstar Games wird in Kürze kostenlos im Epic Store zu haben sein

Bald kostenlos im Epic Store: "GTA 5" Foto: Rockstar Games

Im Streben, mehr Nutzer anzulocken, verschenkt Spieleriese Epic immer wieder Games in seinem eigenen Store. Oft handelt es sich um Indiegames, immer wieder finden sich im Gratisangebot aber auch "AAA"-Titel.

Das bisher wohl "größte" Geschenk wird es in Kürze geben. Noch heute Donnerstag (14. Mai) wird das Open-World-Gangster-Abenteuer Grand Theft Auto 5 zum kostenlosen Download freigegeben. Der dazugehörige Countdown läuft um 17 Uhr (MEZ) ab.

Spiel bleibt permanent in der Bibliothek

Eine Woche lang haben Nutzer des Epic Stores dann Zeit, sich den Titel zu schnappen. Dieser wird dann permanent in ihrer Bibliothek hinterlegt. Derzeit wird das Angebot im Client des Stores noch als "Mystery Game" getarnt, doch auf Twitter hat man bereits vorab bekannt gegeben, dass es sich um GTA 5 handelt, wie Techradar dokumentiert. Das dürfte allerdings ein Versehen gewesen sein, denn mittlerweile ist der Tweet wieder verschwunden.

Foto: Screenshot

Grand Theft Auto 5 ist im September 2013 als einer der letzten großen Titel für die Playstation 3 und Xbox erschienen. Es folgten eine Umsetzung für die Xbox One und Playstation 4 sowie eine PC-Fassung. Das Werk heimste viel Lob der Nutzer und zahlreiche Auszeichnungen der Presse ein.

Viel Lob auch im STANDARD-Test

Im STANDARD-Test hieß es damals: "Grand Theft Auto 5 ist nach fünfjähriger Entwicklungszeit die Zusammenführung aller bisherigen Versuche Rockstars, eine virtuelle Welt zu simulieren. Das zeigt sich technisch wie spielerisch in beeindruckenden Inszenierungen und dem Geniestreich, eine Geschichte auf drei spielbaren Charakteren aufzubauen. Gleichzeitig ist es eine Gesellschaftskritik, die so brutal ehrlich, aktuell, nachvollziehbar und umfassend ist, dass sie Menschen einer ganzen Generation vereint. Und bei aller gekonnter Überzeichnung wird der Blick für die Härte des Lebens geschärft. Schwarzer Humor, der unter die Haut geht und so schön ist, dass man sich darin verlieren möchte.

Mittlerweile kursieren Gerüchte, dass Rockstar bereits fleißig am sechsten Teil der Serie arbeitet. Ein Release würde sich freilich bald nach der Veröffentlichung von Playstation 5 und Xbox Series X anbieten. (gpi, 14.05.2020)