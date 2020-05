Filmemacherin Ruth Beckermann begibt sich in "Waldheims Walzer" auf die Spuren einer Bevölkerung, die mit ihrer NS-Vergangenheit konfrontiert wurde – zu sehen am Sonntag um 23.05 Uhr in ORF 2. Foto: ORF/Ruth Beckermann Filmprodukton

Wien – "Waldheim nein, Waldheim nein!" skandierte eine Menschenmenge 1986 im Zentrum von Wien. Mittendrin war die österreichische Filmemacherin Ruth Beckermann. Sie war eine der Aktivistinnen und Aktivisten, die die Wahl des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kurt Waldheim zum österreichischen Bundespräsidenten verhindern wollten und begab sich mit Kamera und Mikrofon hinein in die Abgründe der österreichischen Seele.

Mehr als 30 Jahre später analysiert sie in ihrem dokumentarischen Essay "Waldheims Walzer" mit ihren eigenen Bildern und einer Fülle an Archivmaterial diesen Wendepunkt der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Im Rahmen des ORF-Programmschwerpunkts 75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg präsentiert der "dokFilm" in ORF 2 am Sonntag, dem 17. Mai 2020, um 23.05 Uhr Beckermanns filmische Aufarbeitung über die Aufdeckung der Kriegsvergangenheit Kurt Waldheims.

Der Dokumentarfilm wurde 2018 bei der Berlinale gezeigt sowie 2019 mit dem Österreichischen Filmpreis und dem auf der Diagonale vergebenen Franz-Grabner-Preis ausgezeichnet.

"Menschen & Mächte"-Serie in ORF 2

Mit der sechsteiligen "Menschen & Mächte"-Serie "Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot" zeigt der ORF ab Montag, dem 18. Mai, jeweils um 20.15 Uhr in ORF 2 eine von Andreas Novak konzipierte Zeitgeschichteserie über Österreichs Alltags-, Politik- und Gesellschaftsgeschichte zwischen 1950 und den 2000er Jahren. Den Auftakt macht im Rahmen des ORF-Programmschwerpunkts zu "65 Jahre Staatsvertrag" die Dokumentation "Die 50er Jahre" von Wolfgang Stickler und Andreas Novak.

Volles Programm auf ORF 3

Von 15. bis 17. Mai 2020 widmet auch ORF 3 den historischen Ereignissen rund um die Unterzeichnung des Staatsvertrags und den Abzug der Besatzungsmächte aus Österreich einen Programmschwerpunkt. Den Auftakt macht am 15. Mai um 11.55 Uhr eine Sondersendung unter dem Titel "Kein Tag wie jeder andere: der Ablauf des 15. Mai 1955". Auf die Stunde genau 65 Jahre nach diesem denkwürdigen Tag lässt ORF 3 die Minuten rund um die historische Vertragsunterzeichnung noch einmal chronologisch Revue passieren. Um 12.15 Uhr steht aus dem Wiener Belvedere die Ansprache von Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf dem Programm.

Im Hauptabend präsentiert ORF 3 an diesem Tag eine Live-Sondersendung unter dem Titel ",Österreich ist frei!' – 65 Jahre Staatsvertrag" (20.15 Uhr). Um 21.05 Uhr ist die neue ORF-3-Eigenproduktion "Der Tag, an dem Österreich frei wurde" von Ernst Pohn und Tobias Röck zu sehen.

"Baumeister der Republik"

Am 16. Mai widmet sich ORF 3 in fünf Ausgaben der "zeit.geschichte"-Reihe "Baumeister der Republik" den wichtigsten politischen Akteuren des Staatsvertrags, darunter der damalige Außenminister Leopold Figl (20.15 Uhr), der sogenannte "Staatsvertragskanzler" Julius Raab (21.05 Uhr), Bundespräsident Theodor Körner (22.00 Uhr), Vizekanzler Adolf Schärf (22.50 Uhr) und der Staatssekretär im Außenministerium Bruno Kreisky (23.40 Uhr). Und am Sonntag, 17. Mai, stehen die Filme "Maikäfer flieg" (20.15 Uhr) von Mirjam Unger sowie Franz Antels "Der Bockerer II" (22.00 Uhr) auf dem Programm. (red, 14.5.2020)