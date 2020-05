Den Linzer Athletikern droht Ungemach. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Elf Bundesligisten haben am Donnerstag in einer gemeinsamen Aussendung gegen das Verhalten des Fußball-Bundesligavereins LASK protestiert, der sich in der Vorbereitung nicht an die Regeln der Corona-Verordnung gehalten haben soll. Die Bundesliga leitet ein Verfahren ein.

Belastendes Videomaterial

Konkret geht es dabei um Video-Material, auf dem zu sehen ist, dass die Linzer gegen die von der Bundesregierung vorgegebenen Richtlinien im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstoßen haben. Die Videos wurden auch der Bundesliga übermittelt. "Auf Basis dieser Indizien wurde vom Vorstand ein Verfahren beim zuständigen Senat 1 wegen eines möglichen Verstoßes gegen den Grundgedanken des Fairplay eingeleitet und der Klub zur Stellungnahme aufgefordert", vermeldet die Bundesliga. Aufgrund der Vorbildwirkung des Fußballs, insbesondere in der aktuellen Situation, und zur Wahrung der sportlichen Integrität gelte es, den Sachverhalt rasch und vollständig aufzuklären.

Der Strafrahmen reicht von einer Ermahnung über eine Geldstrafe und Punkteabzüge bis zu einem Zwangsabstieg und einem Ausschluss aus dem ÖFB.

Training mit Körperkontakt

Auf den Bildern ist zu sehen, dass weder auf ein Kleingruppentraining noch auf die Einhaltung von Mindestabständen bzw. das vorgegebene Zweikampfverbot Rücksicht genommen wurde. "Diese Bilder dokumentieren klar, dass beim LASK – trotz des strikten Verbotes durch die zuständigen Ministerien – ein Training mit vollem Körperkontakt absolviert wurde", schreiben die Klubs in ihrer Aussendung.

Und weiter: "Dadurch werden auch seit Tagen bestehende Gerüchte rund um ein Mannschaftstraining der Oberösterreicher bestätigt. Durch dieses rechtswidrige Verhalten werden die enormen Bemühungen der Bundesliga und ihrer Klubs, die Gesundheit aller am Bundesliga-Fußball Beteiligten sicherzustellen, ad absurdum geführt. Das eigentlich gemeinsam ausgearbeitete und einstimmig von allen Klubs angenommene Präventionskonzept wurde dadurch mutwillig hintergangen. Zudem leitet sich daraus auch ein klarer Wettbewerbsvorteil des LASK gegenüber den anderen Klubs der Bundesliga ab, der so nicht zu akzeptieren ist."

Die Klubs distanzieren sich "mit aller Schärfe von diesem Verhalten" und wollen auch "weiterhin die Vorgaben der Regierung strikt einhalten". Die verantwortungsvolle und sichere Fortführung des Bundesliga-Bewerbes habe weiterhin oberste Priorität.

LASK: "Wirtschaftsspionage"

Die Linzer wiederum hatten ihrerseits etwa eine Stunde zuvor "Wirtschaftsspionage" beklagt und von zwei vermummten Verdächtigen berichtet, die in der Nacht auf Mittwoch in die Paschinger Arena eingebrochen waren und dort eine Überwachungskamera angebracht hatten. "Der LASK hat bereits Strafanzeige bei der Polizei eingebracht", hieß es in der Aussendung, der unter anderem ein Foto der beiden Verdächtigen beigefügt war.

Austria "sehr enttäuscht"

Austrias Vorstände Markus Kraetschmer und Peter Stöger hoffen auf "ein konsequentes Handeln der Verantwortlichen, denn es ist klar gegen die Verordnung der Regierung sowie gegen den Fair-Play-Gedanken verstoßen worden." Sie seien sehr enttäuscht, weil sie in den vergangenen Wochen unter extremem Einsatz für die Bundesliga und für alle Klubs alles für die Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs unternommen haben und das alles nun mit solchen fatalen Aktionen schwer torpediert werde. "Das ist jedenfalls pures Gift für unsere Bemühungen und einfach nur disziplinlos und egoistisch", so Markus Kraetschmer und Peter Stöger in einer gemeinsamen Aussendung.

Salzburg "schockiert und fassungslos"

"Wir sind schockiert und fassungslos über die Vorgehensweise des LASK", wird Stephan Reiter, Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg, zitiert. "Seit vielen Monaten arbeiten wir gemeinsam so hart an Perspektiven, nicht nur für den österreichischen Bundesliga-Fußball. Offensichtlich sind sich nicht alle Klubs und Personen dieser großen Verantwortung bewusst", so Reiter.

Rapid: "Überhaupt nicht nachvollziehbar"

Von Seiten Rapids äußerten sich die Geschäftsführer Christoph Peschek (Wirtschaft) und Zoran Barisic (Sport) zu dieser Causa: "Der österreichische Fußball befindet sich in einer absoluten Ausnahmesituation und damit verbunden in einem Überlebenskampf. Nachdem wir nun erste wichtige Schritte in Richtung Normalität gehen konnten, ist es umso bedauerlicher, dass ein Mitglied unserer Bundesliga alle Vorgaben der Behörden buchstäblich mit Füßen tritt." Die Vorgehensweise des LASK sei überhaupt nicht nachvollziehbar und dürfe auch nicht ohne Konsequenzen bleiben. "Durch ein herkömmliches Mannschaftstraining wollten sich die Oberösterreicher einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen, verletzen damit massiv den Fair Play Gedanken und gefährden zudem die weitere Fortführung unseres Sports", werden Peschek und Barisic in der Aussendung der Grün-Weißen zitiert. "Wir distanzieren uns davon in aller Vehemenz und sind davon überzeugt, dass sich alle anderen Klubs unserer gemeinsamen Verantwortung und Vorbildwirkung absolut bewusst sind und wir unser großes Ziel, nämlich Fußball vor und für unsere Fans zu spielen, unter Einhaltung aller Vorgaben bestmöglich erreichen können." (honz, 14.5.2020)