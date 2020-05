Foto: Edelbauer/Goritschnig

Performance

Vielleicht ist ab Donnerstagabend alles wieder gut. Dann werden die Autorin Raphaela Edelbauer und der Zeichner Simon Goritschnig der Welt nämlich das Coronavirus ausgetrieben haben – wenn alles klappt. Vonstatten gehen soll das alles in Edelbauers Garten und wie folgt: "Ein kolossaler Altar, ein Dreibein, ein Schafsschädel, ein Gong, ein chymischer Topf. In höchster Komprimiertheit werden sämtliche mittelalterlichen Techniken – Alchemie und früher Katechismus, pagane Strömungen und Runen – zusammengezogen". Live-Animationen soll es auch geben. Wer per Stream zwischen 20 und 21 Uhr teilnimmt, kann ein Zertifikat ("Ich wurde exorziert") erwerben und damit "coronageschädigte Künstler" unterstützen. (wurm)

Theater

Wer eine lange Theatergeschichte sein Eigen nennen kann, hat dieser Tage besonders gute Karten. Geschichtsträchtige Häuser wie das Burgtheater oder die Berliner Schaubühne, deren Genese und Profil mit prägenden Künstler*innen einhergehen, öffnen derzeit ihre Archive. Auch das Berliner Ensemble, dessen Kurzname BE sich hervorragend für den aktuellen Slogan "BE at Home" eignet. Mit Bertolt Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder" ist ab morgen, Freitag, 18 Uhr, ein wahrer Knüller der Theatergeschichte eine Woche lang kostenfrei über die Webseite abrufbar. Die Aufzeichnung mit Helene Weigel in der Titelrolle stammt aus dem Jahr 1957 und entspricht der Inszenierung, die Brecht 1949 am Deutschen Theater erarbeitete und aus der das sogenannte "Couragemodell" hervorging – ein Buch mit Fotos und Anweisungen, das zum verbindlichen Muster für alle weiteren Inszenierungen der "Courage" wurde. (afze)

Literatur

Auf der Facebook-Seite des Salzburger Literaturhauses liest während der Coronakrise jeden Abend um 20 Uhr ein anderer Autor aus Texten vor. Heute, Donnerstag, ist Sabine Gruber dran. Das Programm hat sie schon angekündigt: Zu hören sein werden einige ihrer neuen "Journalgedichte", Passagen aus dem 2018 erschienenen "Am Abgrund und im Himmel zuhause" sowie die Erzählung "Die Behandlung". (red, 14.5.2020)