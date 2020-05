Ab Freitag, 15. Mai, dürfen wir wieder ins Wirtshaus gehen ("Österreich ist frei!", rief Leopold Figl an genau diesem Tag vor 65 Jahren, aber da hat er was anderes gemeint).

Jedenfalls meldete sich schon vorher Sebastian Kurz bei uns: "Meine Bitte an alle Österreicherinnen & Österreicher: Konsumieren Sie & kaufen Sie möglichst regional & konsumieren Sie auch in den österreichischen Wirtshäusern."

Ab Donnerstag, 15. Mai, dürfen wir wieder ins Wirtshaus gehen. Foto: imago/Martin Bäuml Fotode

Okay, machen wir. Bald. Und dann werden wir Österreicherinnen und Österreicher "möglichst regional" konsumieren, nämlich beim Italiener ums Eck, beim Chinesen oder Japaner oder Koreaner oder Vietnamesen ums Eck, vielleicht auch beim Inder oder beim Griechen, beim Türken, beim Balkangrill, im Irish Pub und so weiter. Natürlich auch in Lokalen mit steirischer, Tiroler, Wiener Küche, versteht sich doch von selbst. Sind alles österreichische Lokale, weil in Österreich. Und nicht nur zertifizierte Staatsbürger dürfen dorthin gehen, sondern auch alle, die in diesem Land leben. Auf die hat der Kanzler in seiner netten, patriotischen Art halt vergessen.

Er gibt uns übrigens noch etwas auf den Weg mit: "Es ist wichtig, sich an die Regeln zu halten, die Sicherheitsmaßnahmen auch zu beachten, aber gleichzeitig zu konsumieren, um so die österreichische Wirtschaft zu beleben". Danke für die Belehrung, wir werden das unter "Kleinwalsertaler Deklaration" abspeichern. (Hans Rauscher, 15.5.2020)