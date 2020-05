Stefan Apfl gibt Chefredaktion ab, bleibt aber als Miteigentümer an Bord

Ab Herbst übergibt Chefredakteur Stefan Apfl "Datum" an monatlich wechselnde Redaktionschefs – Irmgard Griss beginnt im September. Hier die Mai-Ausgabe von "Datum". Foto: Datum

Wien – Das Monatsmagazin "Datum" schlägt ein neues Kapitel auf: Vier Jahre nach dem Relaunch und der Neugründung verlässt Stefan Apfl nach der Sommer-Doppelausgabe die Chefredaktion und zieht sich auf seine Funktion als Miteigentümer zurück. Ab September soll der redaktionelle Schwerpunkt des Heftes pro Ausgabe von einer anderen Persönlichkeit konzipiert und kuratiert werden. Sie wird von den Eigentümervertretern Stefan Apfl, Sebastian Loudon und Alexander Zach ausgewählt.

"Es werden ebenso arrivierte Journalistinnen und Journalisten darunter sein wie junge – aber auch Intellektuelle, Kunstschaffende und Menschen aus der Zivilgesellschaft", lässt der Verlag verlauten. Die ersten Gast-KuratorInnen stehen laut dem Magazin bereits fest: Die September-Ausgabe wird von der ehemaligen OGH-Präsidentin Irmgard Griss kuratiert, im Oktober übernimmt der Bestseller-Autor Marc Elsberg diese Rolle und im November ist die Puls4-Infochefin und Journalistin Corinna Milborn an der Reihe – jeweils unterstützt von einem "Datum"-Team.

Corona spürbar

"Stefan Apfls publizistisches Wirken als Chefredakteur hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass 'Datum' heute so gut dasteht, und wir freuen uns auf sein künftiges Engagement in seiner Rolle als Miteigentümer", erklärt Herausgeber Sebastian Loudon. Die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen stelle gerade Qualitätsmedien vor große Herausforderungen: Während einerseits der Bedarf an unabhängigem und seriösem Journalismus deutlich steige, seien die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise auch für das eigentümergeführte Magazin merklich spürbar.

"Datum" hat bereits zweimal mit Kurzzeit-Chefredakteurinnen gearbeitet: 2018 übernahm Saskia Jungnikl die Chefredaktion für drei Ausgaben und zuletzt verantwortete Franziska Tschinderle zwei Ausgaben des Magazins.

Apfl übernahm von Horst Pirker

Stefan Apfl hat die Chefredaktion im Oktober 2015 übernommen und das Magazin ab 2016 gemeinsam mit Alexander Zach und Sebastian Loudon – seit 2018 an Bord – geführt. Zuvor gehörte "Datum" Horst Pirkers Medecco-Zeitschriftenholding. Apfl kaufte 2016 von VGN-Chef Pirker die Titelrechte und die Abonnentendatei und revitalisierte das Magazin gemeinsam mit den Partnern Alexander Zach und Monopol Medien (The Gap).

Gegründet wurde "Datum" im Jahr 2004 von Journalist und Autor Klaus Stimeder und Investmentbanker Hannes Weyringer. (red, 15.5.2020)